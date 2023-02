O IMS virtualizado da Mavenir impulsiona a rede móvel da Virgin Media O2

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de fevereiro de 2023.

A Mavenir, provedora de software de rede que está moldando o futuro das redes com soluções nativas da nuvem que podem de ser executadas em qualquer nuvem, e a Virgin Media O2 anunciaram hoje a migração completa dos clientes móveis da O2 para sua solução de IMS (IP Multimedia Subsystem) virtualizado que oferece voz LTE (VoLTE) e voz Wi-Fi (VoWiFi).

A Virgin Media O2 está virtualizando sua rede, quebrando o vínculo entre hardware e software. Isso permiteàVirgin Media O2 fornecer uma rede mais ágil e eficiente – dando aos clientes a oportunidade de utilizar uma série de aplicativos, todos hospedados na mesma plataforma, algo que reduz custos e abre caminho para futuras inovações e novos serviços.

“Esta implementação é um marco muito importante na transição da Virgin Media O2 para a virtualização e transformação do núcleo”, disse Jorge Ribeiro, diretor de Estratégia e Engenharia da Plataforma de Serviços. “Esta transição para um IMS de software nativo da nuvem não apenas nos dá mais flexibilidade e agilidade, mas também cria mais resiliência em nossa rede. No final das contas, esta solução e transição beneficiarão nossos clientes, ao mesmo tempo em que nos dará uma pista dos futuros serviços.”

“A Virgin Media O2 está trabalhando para preparar sua rede para o futuro, afastando-se da infraestrutura herdada para se tornar uma provedora de software nativo da nuvem que apresenta uma rede autoautomatizada e fornece capacidade para assinantes adicionais no futuro”, afirmou Javier Gavilan, diretor de Tecnologia da Telefónica Global na Mavenir.

Esta implementação de IMS virtualizado com a Virgin Media O2 reforça a parceria da Telefónica com a Maveniràmedida que otimiza a Telefónica OpCos com operações mais ágeis, implementações mais rápidas e mudanças operacionais simplificadas na rede, complementando as iniciativas em andamento na O2 Telefónica Germany e na Telefónica Hispam (México, Chile , Venezuela e Colômbia).

A Mavenir está presente no Mobile World Congress 2023 em Barcelona (Espanha), na Fira Gran Via no Hall 2, estande 2H60. Clique aqui para saber mais.

Sobre a Virgin Media O2

A Virgin Media O2 foi lançada em 1º de junho de 2021, combinando a maior e mais confiável rede móvel do Reino Unido com uma rede de banda larga que oferece as velocidades de banda larga mais rápidas amplamente disponíveis. Trata-se de uma organização voltada para o cliente que reúne uma variedade de serviços de conectividade em um só lugar com uma missão clara: atualizar o país. A Virgin Media O2 é a marca corporativa da joint venture 50/50 entre Liberty Global e Telefónica S/A, e uma das maiores empresas do Reino Unido.

A empresa conta com mais de 47 milhões de conexões no Reino Unido em banda larga, rede móvel, TV e telefone residencial. Na atualidade, sua própria rede fixa passa por 15,9 milhões de locais, juntamente com uma rede móvel que cobre 99% da população do país com 4G e mais de 800 cidades com serviços 5G visando 50% da cobertura populacional em 2023.

Sobre a Mavenir

A Mavenir está moldando o futuro das redes e da tecnologia pioneira, concentrando-se na visão de uma rede automatizada única, baseada em software, que funciona em qualquer nuvem. Como única fornecedora de software de rede end-to-end (de ponta a ponta) em nuvem da indústria, a Mavenir está focada em transformar como o mundo se conecta, acelerando a transformação de redes de software para mais de 250 provedores de serviços de comunicação e empresas em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo.www.mavenir.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

