UX Group abre 17 vagas remotas para desenvolvedores full-stack

* Por: DINO - 2 de fevereiro de 2023.

A UX Group, empresa especializada em logística inteligente com sede em Barueri (SP), abre 17 vagas de trabalho com objetivo de completar seu quadro de colaboradores. As vagas são voltadas para desenvolvedores full-stack, para trabalhar de forma totalmente remota.

Entre os pré-requisitos, estão sólidos conhecimentos em C#, em SQL Server, em Gitflow e também habilidades em projetos realizados dentro da metodologia ágil denominada Kanban.

Como diferenciais, a UX Group valoriza conhecimentos em Angular 2+, MVC Blazor, Mensageria (Service Bus, RabbitMq, entre outros), Cloud Azure e Cache. Experiência em TMS para embarcador e transportadora também é diferencial. As vagas são para início imediato.

“A UX Group é uma logtech especializada em gestão inteligente de logística e transportes, fundada em 2019. Dividida em três verticais, Solutions, Delivery e Fulfillment, a empresa tem a proposta de atender e-commerces de ponta a ponta, por meio de uma solução única de gestão, sistemas e entrega”, afirma Diego Lubini, diretor de tecnologia da UX Group, lembrando que sua sede fica em Barueri (SP).

Fundada em 2019, a empresa nasceu com a proposta de oferecer tecnologias capazes de resolver demandas urgentes no segmento de e-commerce, mas que não encontravam soluções aderentes no mercado. “Como vivemos durante muito tempo a realidade do setor, conhecíamos todas as dores e sabíamos exatamente o que faltava para melhorá-las”, conta o executivo.

Assim, a empresa foi dividida em três verticais – Solutions, Delivery e Fulfillment – para que, atuando de maneira integrada, todas elas pudessem atender e-commerce de ponta a ponta por meio de uma solução única de gestão, sistemas e entrega.

Os candidatos interessados podem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]