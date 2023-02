Rápido carregamento de site pode aumentar taxa de conversão

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de fevereiro de 2023.

Um estudo realizado pela Portent constatou que a taxa de conversão de um site pode ser altamente influenciada pelo tempo de carregamento de uma página. Segundo a pesquisa, um site que carrega em 1 segundo tem uma taxa de conversão três vezes maior do que um site que carrega em 5 segundos. A diferença entre outros sites, de carregamento mais lento, é ainda maior quando comparada ao site de rápida resposta: aquele que carrega em 1 segundo tem uma taxa de conversão 5 vezes maior do que outro que carrega em 10 segundos.

Quando colocado como foco somente as páginas de e-commerce, que correspondem ao comércio eletrônico e venda direta, o estudo constatou também que um site que carrega completamente em 1 segundo tem uma taxa de conversão de e-commerce 2,5 vezes maior do que um site que carrega em 5 segundos.

Esse tipo de métrica também foi observado por um relatório realizado pela KissMetrics. Segundo o índice, o tempo de carregamento influencia diretamente no comportamento de compra, pois, quando o site demora mais de 3 segundos para carregar, em 40% dos casos o consumidor abandona a página.

Para Jorge Geras, CEO da agência Sinnapse, termos como UX / UI / SEO / CRO, que correspondem às práticas de customer success, surgem com força para fazer com que a performance faça parte da experiência do visitante. “É preciso entender melhor a transformação digital no comportamento dos consumidores, sejam B2C ou B2B. Os sites são vitrines digitais que precisam estar compatíveis com as expectativas dos potenciais clientes”, comenta Geras.



E-commerces constatam o impacto do carregamento das páginas

Ao longo dos anos, diferentes estudos e testes foram realizados mostrando o impacto da performance dos sites nos resultados. Segundo a estatística levantada pela Amazon, a cada 100 milissegundos custava a perda de 1% nas suas vendas. Comportamento este também observado pela Walmart, na pesquisa interna Walmart pagespeed, onde constatou que 1 segundo a menos no tempo de carregamento significava 2% a mais em conversões e, 100 milissegundos a menos resultava em 1% a mais de faturamento.

Uma das formas de relacionar o tempo de carregamento com a conversão em vendas é por meio do LCP (Largest Contentful Paint), que corresponde ao tempo em que o conteúdo principal de uma página leva para ser carregado e o usuário conseguir efetivamente ter acesso a todo o conteúdo da página. De acordo com a pesquisa realizada pela Vodafone, em março de 2021, uma melhoria de 31% no LCP ocasionou 8% de crescimento em vendas.

Apesar desse cenário positivo e do impacto direto nas vendas, problemas com desempenho das páginas ainda é uma questão comum entre os sites. O Estudo de Desempenho de Sites, elaborado pela Semrush, verificou que 82% dos sites analisados têm problemas que afetam significativamente sua performance. Sendo que 44% deles apresentavam problemas críticos. “Além do cuidado com a marca, as empresas necessitam dar especial atenção aos seus websites, que se tornaram o grande showroom, tanto para os modelos B2C quanto B2B”, constata Geras.

Para saber mais, basta acessar: https://sinnapse.com/websites/