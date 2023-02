Barbeiro compartilha dicas de marketing para profissionais do segmento

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 3 de fevereiro de 2023.

O mercado de beleza masculina no Brasil é o segundo maior do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Estimativas do setor projetam que o faturamento global, para 2023, seja de cerca de 78 bilhões de dólares. Um levantamento, destacado em publicação da Forbes, ressalta ainda que o mercado também é positivo para os produtos de cuidado pessoal para homens, representando 13% das vendas globais.

Dentre os diferentes tipos de empreendimentos que atuam nesse mesmo setor, as barbearias podem ser um nicho promissor para profissionais que desejam atuar nessa área. Uma das profissões mais antigas que se tem registro, o barbeiro, deixou de ser um profissional que apenas corta o cabelo e faz a barba, se tornando um especialista na beleza masculina.

De acordo com o especialista e barbeiro Jorge Ângelo, fundador da rede mineira de barbearias executivas C Jorge, atualmente um profissional precisa de treino e habilidade, mas também levar em consideração sua presença no meio digital. “Além das qualidades necessárias para se tornar um barbeiro, o marketing faz diferença. Isso já era uma verdade nos últimos anos, mas se consolidou com a chegada da pandemia. O posicionamento digital é uma estratégia que ajuda negócios a se diferenciarem”, comenta Jorge.

O profissional destaca algumas dicas principais que podem auxiliar a colocar em prática esse posicionamento de influência através das redes sociais:

Compartilhar técnicas usadas como o estilo ‘platinado’, estilo que está em alta em diversas regiões do Brasil;

Dividir o trabalho realizado, o antes e depois, isso mostra aos seguidores a habilidade que o profissional possui;

Trabalhar a fidelização dos clientes através do bom atendimento e relacionamento;

Dar dicas de manutenção para cada tipo de cabelo e barba, isso cria uma conexão com possíveis clientes;

Treino e habilidade para que o barbeiro consiga atender seu público da melhor forma possível.

Sobre a rede C Jorge

Fundada em 2018 por Jorge Angelo, Charlston Aguiar e Charliston dos Santos Aguiar, a barbearia executiva C Jorge conta com três unidades em Minas Gerais nas regiões de Santa Luzia, São Benedito e Londrina. Atualmente, o perfil da empresa nas redes sociais acumula mais de 100 mil seguidores e o empresário, Jorge promove cursos profissionalizantes em diferentes plataformas digitais de ensino.

Hoje a equipe é composta por 27 profissionais, todos formados pelo fundador da rede. Alguns membros do time são provenientes de comunidades carentes, que tiveram uma oportunidade de crescimento através do trabalho.

Para saber mais, basta acessar o perfil de Instagram @jorginbarbeiro ou realizar contato através do e-mail [email protected]