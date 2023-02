De que forma funciona o saque-aniversário?

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 6 de fevereiro de 2023.

Mais de 21 milhões de pessoas já aderiram ao saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) desde que foi lançado, em abril de 2020, com uma injeção de mais de R$ 31 bilhões na economia, conforme dados oficiais. Instituída pela Lei 13.932/19, a modalidade permite que o trabalhador saque parte do saldo de suas contas todos os anos, em seu mês de aniversário.

Camila Bravo, supervisora de crédito da Creditlife Brasil, afirma que muitos brasileiros ainda se perguntam como funciona a chamada “antecipação do saque FGTS”. Ela explica que a modalidade de saque aniversário possibilita a antecipação das parcelas que seriam disponibilizadas para o cliente de uma só vez.

“Também é normal que existam dúvidas sobre quem são as pessoas aptas a realizar este saque. É simples: a modalidade beneficia tanto pessoas que possuem contas ativas como inativas do FGTS”, afirma.

Modalidade permite empréstimo

Entre as principais vantagens da antecipação do saque do FGTS, Camila destaca que, por meio da modalidade, o brasileiro pode receber o valor em sua conta em menos de 24 horas, de uma só vez, sem precisar esperar o mês do aniversário.

O saque aniversário não compromete a renda do cliente e tudo pode ser feito 100% on-line”, afirma. “Entretanto, vale destacar que, caso o trabalhador seja demitido, poderá sacar somente o valor referente à multa rescisória e não terá acesso ao valor integral da conta”, complementa.

Adesão é opcional

A supervisora de crédito da Creditlife Brasil destaca que a adesão ao saque-aniversário é opcional. “Nada muda para quem não fizer a aderência. Nesse caso, o trabalhador continua na sistemática padrão de forma automática, que é o saque-rescisão”. Desse modo, o contribuinte tem acesso ao saque integral da conta do FGTS, o que inclui a multa rescisória, quando pertinente, apenas após demissão sem justa causa.

Empréstimo por débito automático

Com a aderência ao saque-aniversário, o trabalhador pode contratar o empréstimo citado por Camila junto às instituições financeiras habilitadas. Para tanto, essas instituições usam o valor anual como garantia para o empréstimo, que não compromete o orçamento mensal. Isso porque, ao contrário de outros tipos de crédito, o pagamento não é feito em parcelas mensais, sendo debitado automaticamente.

Simulação no app do FGTS

Para simular o valor máximo de empréstimo que pode ser contratado junto às instituições financeiras, basta acessar o aplicativo do FGTS. O download é gratuito para Android e iOS. A adesão à modalidade ocorre por meio desse mesmo canal.

A CEF (Caixa Econômica Federal) informa que, para fazer uma simulação de empréstimo, o trabalhador não precisa realizar a adesão prévia ao saque-aniversário.

