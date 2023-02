Esri se une à Overture Maps Foundation para ajudar a criar dados de mapas abertos interoperáveis

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 6 de fevereiro de 2023.

Em um mundo cada vez mais digital e automatizado, os dados geoespaciais desempenham um papel crucial na compreensão do ambiente físico e em potencializar a próxima geração de tecnologias de localização. Para desenvolvedores e profissionais geoespaciais, a capacidade de acessar dados confiáveis de mapas abertos é vital para entender as comunidades e criar serviços e soluções inovadores.

Para dar suporte a esta demanda, a Esri, líder mundial em inteligência de localização, se uniuàOverture Maps Foundation, uma cooperação fundada pela Amazon Web Services (AWS), Meta, Microsoft e TomTom. A missão da Overture é criar dados de mapas abertos confiáveis, fáceis de usar e interoperáveis.

Historicamente, o uso de fontes de mapas abertos representava desafios para desenvolvedores e profissionais geoespaciais. Isto inclui a compilação de dados abrangentes de diferentes fontes, a curadoria de dados de qualidade e moeda variáveis, a combinação de conjuntos de dados com diferentes estruturas, o teste de erros e inconsistências em dados e a permissão da integração com outros produtos de mapas. Estes são desafios que a Overture Maps Foundation busca superar, com base no trabalho de outros projetos de dados abertos, como o OpenStreetMap.

“O acesso imediato a informações geoespaciais impulsionou a inovação de muitas tecnologias e produtos, que beneficiaran organizações e comunidades ao redor do mundo”, disse Deane Kensok, diretor de tecnologia de conteúdo da Esri ArcGIS. “A Esri está comprometida em expandir o acesso a dados de mapas prontos para uso e ajudar a comunidade geoespacial mundial que está criando a próxima geração de aplicativos e soluções baseados em localização para os desafios do futuro.”

Os membros da Overture irão fornecer dados e contribuições tecnológicas, ao combinar seus recursos para criar dados de mapas do mundo real completos, precisos e extensíveis que estão disponíveis sob uma licença de dados abertos. Como membro, a Esri irá ajudar a selecionar dados de seu extenso conjunto de contribuições da comunidade reunidas mediante seu bem definido Programa de Mapas Comunitários, que os colaboradores optaram por compartilhar como dados abertos.

“A missão da Overture de criar os melhores dados de mapas abertos possíveis inclui a incorporação de dados geoespaciais de alta qualidade de cidades e governos locais. Como parte de um banco de dados mundial, os dados destas fontes autorizadas podem oferecer suporte a aplicativos geoespaciais a bilhões de usuários finais”, disse Jan Erik Solem, presidente da Overture Maps Foundation e diretor de engenharia da Maps at Meta. “O longo compromisso da Esri com a abertura de dados e o apoio aos esforços de mapeamento de governos federal, estadual e local os torna uma grande adição.”

A Esri continuará encorajando e permitindo o compartilhamento de dados abertos por fontes autorizadas e ajudando a integrar estes dados no ecossistema da Overture de várias formas. Isto irá beneficiar todos os usuários dos dados da Overture, incluindo organizações governamentais e seus constituintes, que poderão acessar os dados da Overture através do software ArcGIS da Esri e outros serviços.

“A Esri tem um longo histórico de compilação e curadoria de dados geoespaciais de fontes autorizadas e da comunidade para permitir uma ampla variedade de casos de uso”, disse Michael Kopenec, diretor geral da AWS Geospatial. “Ela tem sido uma valiosa parceria de mapeamento do Amazon Location Service e temos o prazer de receber a Esri como membro da Overture Maps Foundation, onde trará sua valiosa experiência ao projeto e irá acelerar a entrega de dados de mapeamento de alta qualidade a desenvolvedores.”

Para saber mais sobre o papel da Esri no ecossistema de dados abertos da Overture Maps Foundation, acesse esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-living-atlas/announcements/esri-joins-overture-maps-foundation/.

Sobre a Esri

A Esri, líder mundial de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar resultados operacionais e de negócios. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implantado em mais de 350.000 organizações a nível mundial e em mais de 200.000 instituições nas Américas, Ásia e Pacífico, Europa, África e Oriente Médio, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, organizações sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parcerias que oferecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia de informação geoespacial, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras para transformação digital, Internet das Coisas (IoT) e análises avançadas. Acesse nosso site em esri.com.

Copyright © 2023 Esri. Todos os direitos reservados. Esri, o logotipo do globo Esri, The Science of Where, esri.com e @esri.com são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas da Esri nos EUA, na Comunidade Europeia ou em algumas outras jurisdições. Outras empresas e produtos ou serviços aqui mencionados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas de seus respectivos proprietários de marcas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230206005554/pt/

Contato:

Jo Ann Pruchniewski

Relações Públicas da Esri

Celular: 301-693-2643

E-mail: [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE