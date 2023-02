ONG leva atendimento odontológico a crianças de abrigo em SP

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 6 de fevereiro de 2023.

O Sincovaga (Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do estado de São Paulo), por meio do programa Coexistir, em uma ação conjunta com a Associação Voluntários Nós do Bem, abriu sua clínica odontológica, instalada na sede da entidade, para o atendimento gratuito de crianças e jovens de dois abrigos localizados na zona norte da capital, apoiados pela ONG.

Até o final do ano passado, quando a parceria iniciou, a clínica, em atividade desde 1983 na sede do sindicato, era utilizada exclusivamente por associados, contribuintes e seus dependentes para restaurações, extrações, ortodontia, limpezas e pequenas cirurgias.

Com o apoio da Nós do Bem, crianças e jovens dos abrigos assistidos pela ONG que precisam de atendimento odontológico são direcionados à clínica e passam por uma triagem com a equipe de profissionais. A partir dessa avaliação, inicia-se o tratamento, sem custo para a ONG. Até o momento, foram atendidos 14 crianças e adolescentes, entre 5 e 17 anos.

“O tratamento odontológico é essencial, porque gera transformação positiva no bem-estar e na saúde dessas crianças, mas sobretudo na autoestima”, destaca Priscila Veneruci, coordenadora da ONG Nós do Bem e responsável pelos dois abrigos atendidos. “Valorizamos muito parcerias como esta, com o Sincovaga, porque nem sempre é possível o atendimento desse público pelo SUS, principalmente em razão da alta demanda”.

“Ao colocar a estrutura da clínica odontológica à disposição de organizações como a Nós do Bem, reforçamos o nosso papel social e esperamos estimular outras entidades a fazer o mesmo”, afirma Alvaro Furtado, presidente do Sincovaga.