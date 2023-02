Opengear lança a família de produtos CM8100 10G para permitir gerenciamento fora de banda inteligente para hiperescaladores

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 6 de fevereiro de 2023.

Opengear, uma empresa da Digi International (NASDAQ, DGII, www.digi.com/) e fornecedora de soluções de gerenciamento fora de banda seguras e inteligentes, anunciou hoje a expansão de sua família CM8100com o lançamento de dois novos modelos 10GbE: CM8196-10G e CM8148-10G. Essas novas ofertas permitem a implementação de gerenciamento fora de banda inteligente em escala, reduzindo os esforços de integração e a sobrecarga de manutenção. Assim como o restante da família CM8100, os novos produtos garantem acesso remoto resiliente com segurança e automação melhoradas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230206005025/pt/

Opengear CM8100-10G with Lighthouse (Photo: Business Wire)

Alguns dos principais recursos e benefícios dos modelos CM8100-10G abrangem:

Maior eficiência: os clientes podem gerenciar ambientes densos de maneira eficiente, conectando até 96 dispositivos em série.

os clientes podem gerenciar ambientes densos de maneira eficiente, conectando até 96 dispositivos em série. Arquitetura aberta: uma API REST oferece suporte a ferramentas de automação, Docker e scripts Python.

uma API REST oferece suporte a ferramentas de automação, Docker e scripts Python. Segurança melhorada: o TPM 2.0 baseado em hardware fornece criptografia de dados e inicialização segura.

o TPM 2.0 baseado em hardware fornece criptografia de dados e inicialização segura. Conectividade ampliada: os uplinks SFP+ de 10 Gb se conectam diretamente a redes de alta velocidade.

os uplinks SFP+ de 10 Gb se conectam diretamente a redes de alta velocidade. Configuração mais rápida: a descoberta automática de portas simplifica as configurações em série e os rótulos das portas.

a descoberta automática de portas simplifica as configurações em série e os rótulos das portas. Cabeamento simplificado: as portas seriais de software selecionáveis eliminam a necessidade de adaptadores seriais.

A família CM8100-10G de gerentes de consoles da Opengear fornece acesso fora de banda a roteadores, switches, PDUs, firewalls, outros consoles seriais e funções de rede virtualizada em escala. O CM8196-10G oferece 96 portas seriais em fator de forma 2RU (unidade de rack), enquanto o CM8148-10G oferece 48 portas seriais em uma altura padrão de 1RU. Com a confiança dos principais hiperescaladores, essas ofertas reduzem as atividades de implementação e eliminam a complexidade do gerenciamento de dispositivos em grandes data centers.

“Com base no sucesso da linha CM8100, temos o prazer de anunciar o lançamento do CM8196-10G e do CM8148-10G”, disse Gary Marks, presidente da Opengear. “Com os ambientes de TI cada vez mais complexos e uma variedade cada vez maior de dispositivos de vários fornecedores, estamos fornecendo um único dispositivo para reduzir o número de nós de gerenciamento. Essa expansão demonstra ainda mais o compromisso da Opengear em ouvir nossos clientes, antecipar as necessidades do mercado e agregar valor de forma contínua.”

Sobre a Opengear

A Opengear, uma empresa da Digi International, oferece automação e acesso seguro e resiliente para dar suporteàinfraestrutura crítica de TI no primeiro dia, todos os dias e no pior dia. Por meio de presença e proximidade, as soluções da Opengear permitem provisionamento, orquestração e gerenciamento remoto de dispositivos de rede por meio de softwares e dispositivos inovadores. As soluções da Opengear têm a confiança de organizações internacionais nos setores financeiro, de comunicação digital, comércio e manufatura. A empresa possui sua sede em Nova Jersey (EUA) e um centro de P&D em Brisbane (Austrália). Para mais informações, acesse www.opengear.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230206005025/pt/

Contato:

Opengear



Peter Ramsay / Lora Metzner

Comunicações de Resultados Globais

[email protected]



949.307.5908

Fonte: BUSINESS WIRE