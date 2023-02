RevBits Endpoint Security implantada de modo completo e bem-sucedido, em uma PoC de entidade governamental, para um verdadeiro ambiente de espaço livre

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 6 de fevereiro de 2023.

RevBits anuncia que implantou com sucesso sua solução de segurança de terminais em um verdadeiro ambiente de espaço livre para uma entidade governamental federal.

RevBits Endpoint Security (RB/EPS) é uma solução de segurança de terminais robusta e de última geração com todos os recursos. Seus recursos de detecção e bloqueio têm por base um mecanismo de análise trifásica que utiliza digitalização de assinatura AV tradicional, um modelo sofisticado de aprendizagem automática e um protocolo avançado de análise comportamental. O módulo Phoenix da solução monitora métodos de exploração comuns para fornecer proteção adicional.

O módulo EDR da solução aperfeiçoa a segurança de terminais e a mitigação de ameaças, oferecendo ao mercado a capacidade forense e de controle mais rica em recursos imagináveis. As investigações de terminais maliciosos são ilimitadas, com um menu de seleção forense de mais de setenta artefatos diferentes coletados no cronograma ou demanda e despejos de memória parciais e completas. A tecnologia patenteada nos EUA no módulo EDR oferece tecnologia de segurança a nível de kernel do Windows, que impede que unidades não autorizadas sejam carregadas no sistema operacional. Todos os processos de terminais, registros e estruturas de arquivos são acessíveis mediante uma GUI completa ou uma função de linha de comando.

Simplificando, o módulo EDR da solução é um divisor de águas forense e administrativo de terminais.

Requisitos de PoC da entidade governamental para uma solução de EPS em um ambiente de espaço livre:

Uma recente PoC de entidade baseada no governo exigia a implantação de uma solução de EPS em um verdadeiro ambiente de espaço livre. A entidade tinha uma preocupação principal centrada em torno de estações de trabalho e vulnerabilidade da rede abertaàintrodução de malware através de dispositivos USB. O requisito exigia que a funcionalidade completa da solução em estações de trabalho isoladas e todas as necessidades administrativas fossem sem conectividade com a Internet. Além disto, a entidade exigia capacidade forense profunda e coleta de artefatos dentro do cronograma ou demanda.

Definição de espaço livre:

Techopedia: “Espaço livre é uma medida de segurança que isola um componente de dispositivo digital ou rede local privada (LAN) de outros dispositivos e redes, incluindo a internet pública. Um espaço livre também é conhecido como parede aberta, sendo a estratégia de usar espaços livres para proteger dados críticos também conhecida como segurança por isolamento.

Espaços livres são utilizados para proteger sistemas de computador críticos e dados que armazenam contra malware, keyloggers, ransomware e outros tipos de acesso não autorizado. Esta estratégia busca garantir o isolamento total de um determinado sistema de modo eletromagnético, eletrônico e físico.”

RevBits Endpoint Security – nossa capacidade de espaço livre:

A RB/EPS foi implantada em uma configuração local para PoC de governo, com controle total do usuário sobre todos os recursos da solução. Cada recurso do produto, no lado da proteção e detecção e no lado forense e mitigação de EDR, é totalmente funcional sem acessoàInternet. O usuário assume um nível mais alto de responsabilidade em termos de administração, mas este aspecto já existe para um ambiente real de espaço livre.

Todas as funcionalidades da solução podem ser executadas sem dependências externas, como licenciamento off-line, extração forense, detecção e bloqueio de malware, controle de USB, digitalização e análise.

A RB/EPS e todas as outras soluções de segurança cibernética RevBits podem ser implantadas em uma configuração local, nuvem híbrida ou SaaS.

Sobre a RevBits

Fundada em 2018, a RevBits é uma empresa integral de segurança cibernética dedicada a fornecer aos clientes proteção e serviço superiores. A RevBits oferece proteção contra as ameaças cibernéticas mais sofisticadas que as empresas enfrentam, proporcionando diversos recursos avançados de segurança, que podem ser administrados mediante uma plataforma de segurança unificada. A RevBits tem sede em Mineola, NY, com escritórios em Princeton, NJ, Boston, MA, Londres, Inglaterra e Antuérpia, Bélgica. Para mais informação sobre a RevBits, acesse RevBits.

As ofertas do conjunto de soluções completas da RevBit são RevBits Endpoint Security, RevBits Email Security, RevBits Privileged Access Management, RevBits Zero Trust Network e RevBits Deception Technology. Para clientes que executam mais de uma solução da RevBits, a administração é gerenciada através da RevBits Cyber Intelligence Platform, um ambiente unificado de janela única que seleciona, correlaciona e alerta sobre ameaças, enquanto fornece inteligência para uma resposta administrativa rápida. A RevBits Cyber Intelligence Platform está integrada com todos os SIEMs comuns.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230206005014/pt/

Contato:

Neal Hesterberg

Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios

RevBits

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE