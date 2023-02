VA e VR: o que são e qual a relevância para os negócios?

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 6 de fevereiro de 2023.

VA e VR, abreviaturas para Vale-Alimentação e Vale-Refeição, respectivamente, são termos conhecidos pela maior parte dos trabalhadores do país. Ambos os benefícios fazem parte do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) e, além de contribuir para o dia a dia dos profissionais – sobretudo para aqueles de menor renda -, ajudam as empresas a alcançar isenções fiscais.

No Brasil, mais de 22,4 milhões de trabalhadores recebem algum tipo de benefício pelo PAT. Destes, 19,2 milhões recebem até cinco salários, conforme informações do Governo. Apesar disso, Layla Cardoso, gerente comercial da FPE Brasil, explica que o VR e o VA não são benefícios obrigatórios, mesmo para os colaboradores que trabalham no regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). A obrigatoriedade fica por conta da convenção coletiva de cada categoria.

“O benefício VA ou VR, depois do salário, é considerado importante para a jornada do colaborador, pois possibilita levar uma melhor alimentação para a sua mesa”, afirma. De acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), em novembro, o custo da cesta básica de alimentos aumentou em 12 das 17 capitais analisadas.

Entre outubro e novembro, as altas mais expressivas ocorreram em Belo Horizonte (4,68%), Florianópolis (2,96%), São Paulo (2,69%) e Goiânia (2,03%). São Paulo foi a capital onde a cesta básica teve o maior custo no mês passado (R$ 782,68), seguida por Porto Alegre (R$ 781,52), Florianópolis (R$ 776,14), Rio de Janeiro (R$ 749,25) e Campo Grande (R$ 738,53).

Resultado disso, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ 6.575,30, ou 5,43 vezes o mínimo de R$ 1.212,00, ainda segundo o Dieese. “Para a empresa, esses benefícios [VA e VR] também são importantes, pois ajudam a reter talentos e prospectar bons profissionais. Isso sem contar que valoriza cada vez mais os profissionais da base”, complementa.

Qual a diferença entre VA e VR?

Layla chama a atenção para o fato de que é comum que empregadores e empregados se perguntem quando deve ser oferecido VR ou VA, o que depende da convenção coletiva de cada categoria.

Em linhas gerais, o VA é uma alternativa para a cesta básica, e é utilizado para aquisição de mantimentos em estabelecimentos como açougues e mercados, explica Layla. Por isso, esse benefício pode ser o recomendado para os colaboradores que atuam em casa, por meio do teletrabalho. No país, 20,4 milhões de pessoas poderiam trabalhar em home office – 24,1% do total de trabalhadores -, segundo o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

“A seu tempo, o VR é um benefício exclusivo para a aquisição de refeições prontas em espaços como lanchonetes e restaurantes, sendo recomendado para quem trabalha fora de casa ou em regime híbrido”, afirma.

A gerente comercial da FPE Brasil destaca que hoje, cada vez mais, as empresas têm deixado a critério do próprio colaborador escolher, entre VA e VR, o benefício que melhor atenda a seu perfil. “Todos os trabalhadores podem receber o benefício, de acordo com a obrigatoriedade da convenção coletiva ou da liberalidade da empresa”, afirma.

Para mais informações, basta acessar: https://fpebrasil.com.br/