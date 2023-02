43% das empresas planejam aumentar investimentos em tecnologia para a segurança

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 7 de fevereiro de 2023.

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, o Brasil registrou aumento de 6,5% nos roubos a estabelecimentos comerciais, assim como o crescimento de 11% em assaltos a instituições financeiras. Para se proteger, as empresas planejam reforçar seus sistemas de segurança e a tecnologia promete ser uma grande aliada neste processo.

Segundo pesquisa realizada pela Avantia, desenvolvedora de tecnologia para segurança eletrônica, com aproximadamente 50 empresas do mercado brasileiro, 45% das organizações pretendem aumentar seus investimentos em segurança, destacando que 43% delas planejam direcionar o aumento dos recursos para potencializar, especificamente, a tecnologia de seus dispositivos e sistemas de vigilância.

Entre as soluções que devem receber os aportes previstos estão: equipamentos para controle de acesso, videomonitoramento, detecção de incêndio e/ou integração de sistemas, recursos com capacidades analíticas, inteligência artificial e machine learning. Confira os principais efeitos da adesão às tecnologias na segurança eletrônica:





Otimização de processos

Com sistemas analíticos de videomonitoramento dotados de inteligência artificial é possível monitorar e alertar, em tempo real, sobre processos fora da conformidade, diminuindo a possibilidade de danos e prejuízos futuros. A tecnologia consegue identificar padrões de movimentos, abusos de períodos de permanência, como filas, recepções ou salas de espera, por exemplo, e pode ser utilizada também para fiscalizar a chegada e a saída de veículos em um determinado local.

Melhor aproveitamento de recursos

Controle de acesso, comando por voz, biometria e portaria remota são alguns exemplos de mecanismos que possibilitam a segurança relacionada à entrada e à circulação de pessoas em ambientes particulares, sem a necessidade de uma equipe presencial. As atividades podem ser monitoradas de forma simultânea, permitindo que vigilantes entrem em ação imediatamente, alertando autoridades e/ou adotando a medida adequada. A inteligência artificial aplicada aos dispositivos também evita o acionamento de falsos alarmes, o que impede deslocamentos desnecessários do time.

Humanização da segurança

A integração de novos dispositivos de segurança eletrônica permite que sejam mitigados erros e falhas de proteção. Muitos casos críticos já aconteceram em empresas das mais diversas devido à falta de monitoramento e/ou treinamento adequado do time – alguns, inclusive, ganharam repercussão na imprensa nacional. Para contribuir com processos de segurança cada vez mais justos e humanizados, a aquisição de bodycams segue em tendência de crescimento, tanto em equipamentos públicos como privados.

A Avantia é uma empresa de tecnologia para segurança eletrônica, com 24 anos de atuação no país. Atende clientes com integração de sistemas e implementação de soluções tecnológicas baseadas em inteligência artificial.