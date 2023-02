Cognite antecipa práticas de modelagem de dados industriais para gêmeos digitais para oferecer escalabilidade 10 a 25 vezes mais rápida de soluções do setor industrial

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 7 de fevereiro de 2023.

A Cognite, uma líder global em software industrial, anunciou hoje os recursos avançados de modelagem de dados com base em produtos de dados que chegamàsua plataforma Industrial DataOps, Cognite Data Fusion®. A modelagem de dados é essencial para a criação e manutenção de um Gêmeo Digital Industrial Aberto com base em padrões. Gerenciar modelos de dados como produtos de dados acelera as implantações e reduz os custos e a complexidade do escalonamento de soluções digitais industriais por meio da padronização e governança.

O Cognite Data Fusion® possibilita que múltiplos usuários de dados tirem proveito de dados comuns em suas ferramentas e fluxos de trabalho exclusivos, tudo de uma única fonte confiável. Os usuários podem criar produtos de dados e preencher modelos de dados que reduzem a complexidade do desenvolvimento e dimensionamento de várias soluções de Gestão de Desempenho de Ativos (APM) em toda a empresa. O Cognite Data Fusion® facilita para empresas do setor industrial estabelecer práticas sólidas de DataOps, onde os especialistas que conhecem os dados – engenheiros e arquitetos de dados – colaboram com os especialistas que conhecem o contexto de negócios dos dados – os especialistas no assunto e os cientistas de dados.

Até agora, os desenvolvedores de aplicativos e os cientistas de dados precisavam consultar, filtrar e preparar os dados explicitamente para suas necessidades. Com técnicas avançadas de modelagem de dados, essas soluções tornam mais fácil do que nunca para os consumidores de dados localizar e interpretar os dados. Graças aos recursos mais robustos de pesquisa, filtragem, classificação e agregação, as empresas com muitos ativos podem desenvolver, implantar e dimensionar soluções industriais digitais 10 a 25 vezes mais rápido, resultando em um ROI de 400%, como identificado pelo estudo Forrester Total Economic Impact™.

“Com as atualizações mais recentes do Cognite Data Fusion®, facilitamos a sincronização de sistemas de TI e OT e fornecemos acesso fácil a dados industriais complexos”, disse Moe Tanabian, diretor de produto na Cognite. “O Cognite Data Fusion® simplifica a conexão e a operação de fluxos de dados para várias soluções do setor. Nesta versão, você verá um foco específico em recursos que ajudam a otimizar a produção, confiabilidade, manutenção e KPIs ambientais.”

Reserve uma revisão de valor da Cognite de 30 minutos para obter uma consulta gratuita e descobrir o impacto econômico que sua empresa pode esperar do Cognite Data Fusion®: www.cognite.com/en/value-review

Sobre a Cognite

A Cognite é uma empresa SaaS industrial global estabelecida com uma visão clara: capacitar rapidamente as empresas do setor industrial com dados contextualizados, confiáveis e acessíveis para ajudar a promover a transformação digital em grande escala de indústrias de ativos pesados no mundo inteiro. Nossa principal plataforma Industrial DataOps, Cognite Data Fusion®, permite que usuários de domínio e dados industriais colaborem com rapidez e segurança para desenvolver, operacionalizar e dimensionar soluções e aplicativos de IA industrial para oferecer lucratividade e sustentabilidade. Visite-nos em www.cognite.com e siga-nos no Twitter e LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230206005719/pt/

Contato:

Michelle Holford

Vice-presidente, Relações Públicas Globais – Cognite

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE