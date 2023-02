MIR4 celebra o Evento da Chegada do Amor!

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 7 de fevereiro de 2023.

O exitoso MMORPG MIR4 da Wemade iniciou nesta terça-feira (7 de fevereiro) o Evento da Chegada do Amor.

MIR4 begins the ‘Sweet Flutter of Love’ event from February 7 (Graphic: Wemade)

Primeiro, o evento “Presença Adocicada de 14 Dias” será realizado até 6 de março. Os usuários podem obter a Pedra de Aprimoramento do Dragão Divino Épico, a Estátua de Dragão Azul Lendária e mais recompensas, dependendo do número de dias em que estão registrados.

E a Loja de Trocas de Yokan de Biyoho estará aberta até 20 de fevereiro. Os usuários podem visitar o NPC [Cupido] Biyoho em uma cidade grande para trocar o Yokan obtido da caça por quatro tipos de caixas de presente que contêm vários itens – como Summon Tickets, Pedras de Aprimoramento e muito mais.

O MIR4 lançou um novo raid, “Arena Esquecida”, com esta atualização. Nessa arena, os monstros que aparecem em muitas áreas, bem como o monstro-chefe Rei Porcobélico, devem ser derrotados. Cinco personagens podem se agrupar para participar do raid para obter a Pedra de Aprimoramento Obscuro Lendária, a Pedra de Aprimoramento do Dragão Divino Épico e a Estátua de Dragão Azul Lendária, como recompensa por concluir pela primeira vez.

Um novo boss raid também foi lançado. Asura Celestial é o 11º novo chefe e requer a cooperação de 15 usuários para ser derrotado. Esse chefe possui poderes mais poderosos, como reduzir a Defesa Física e a Defesa Mágica dos usuários por um determinado período de tempo e invocar o Sino da Destruição e o Sino da Restauração.

Um novo espírito épico – Cometa, o Dono dos Chifres Vermelhos – também foi adicionado. É um Espírito da Terra que aumenta o Ataque Físico de seu dono e aumenta o Poder Antidemônio e o Aumento de EXP de Caça quando está em uso.

E, em 21 de fevereiro, o nível máximo da Praça Mágica e do Pico Desconhecido no Portal será aumentado.

Da minha batalhaànossa guerra! Mais informações sobre o MIR4 no seu site oficial.

