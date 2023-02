Mídia programática é alternativa para o meio corporativo

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 7 de fevereiro de 2023.

A maior parte dos consumidores que vivem em ambientes urbanos já se deparou ao menos uma vez com publicidade em espaços como ônibus, metrôs, outdoors e trens. Embora muita gente não saiba, esse tipo de publicidade tem um nome: OOH (Mídia Out-Of-Home – publicidade fora de casa, em tradução livre).

Com o avanço da tecnologia, a modalidade se desenvolveu e alcançou o segundo maior crescimento (38%) em relação à 2020, apenas atrás da internet, segundo o levantamento do Cenp-Meios de 2021.

O publicitário Marcelo Celestino – que é especialista em tráfego pago e mídia programática, além de proprietário da Otz Ads -, conta que, apesar dos resultados positivos, muitas pessoas ainda não compreenderam o que é mídia programática e como ela pode ser usada no meio corporativo.

“A publicidade programática é o uso de tecnologia automatizada para compra de mídia – o processo de compra de espaço publicitário -, em oposição aos métodos tradicionais, geralmente manuais, de publicidade digital”, afirma.

Ele explica que a compra de mídia programática utiliza insights de dados e algoritmos para veicular anúncios para o usuário certo, no momento certo e pelo preço certo.

“Em 2023 os gastos com anúncios de exibição digital programática atingirão US$ 115,23 bilhões (R$ 589,59 bilhões), e mais de 90% de todos os dólares de anúncios de exibição digital serão transacionados de forma programática, de acordo com a eMarketer”, reporta. “Isso porque a mídia programática pode oferecer tudo o que a compra de anúncios de mídia tradicional não pode, e muito mais”, diz ele.

O publicitário destaca que os anúncios de mídia tradicional não podem medir o verdadeiro ROI (Retorno Sobre o Investimento, em português) das campanhas de mídia em tempo real. “Eles não permitem que você identifique o que torna um anúncio e uma campanha bem-sucedidos. Foi criativo? A cópia? Onde correu? Quando correu? Quem viu? Sem isso, não há como otimizar o anúncio e experimentar diferentes iterações”, afirma Celestino.

O proprietário da Otz Ads também chama a atenção para o fato de que em 2021 apenas os profissionais de marketing dos EUA gastaram US$ 167 bilhões (R$ 854,47 bilhões) em todos os tipos de publicidade programática, de acordo com Statista. Além disso, os gastos mundiais com publicidade programática devem atingir US$ 314 bilhões (R$ 1,606 trilhão) até 2026, conforme dados da Technavio.

Nos Estados Unidos, os gastos com anúncios programáticos de exibição digital devem ter representado US$ 115,23 bilhões (R$ 589,59 bilhões) de anúncios em 2022, o que corresponde a 90,2% do mercado de anúncios de exibição digital, segundo a eMarketer.

Para mais informações, basta acessar: https://www.otzads.net/