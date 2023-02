NetApp Anuncia Nova Linha de Armazenamento Rápido de Capacidade e Baixo Custo para Centrais de Dados Modernas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 7 de fevereiro de 2023.

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), uma empresa internacional de software centrada em dados e liderada por nuvem, anunciou hoje a disponibilidade futura do NetApp AFF série C, uma nova família de opções de armazenamento rápido de capacidade que oferece armazenamento totalmente rápido com custo mais baixo e NetApp AFF A150, um novo sistema de armazenamento básico da família AFF série A de sistemas totalmente rápidos.

O novo NetApp AFF série C oferece desempenho rápido, se mantendo econômico e eficiente para um menor custo total de propriedade (TCO) e uma cobertura de armazenamento menor. Esta família de matrizes rápidas de capacidade também é oferecida com um dos pacotes de software mais abrangentes do setor, o ONTAP One, uma licença completa que inclui todos os softwares NetApp disponíveis. Os clientes podem modernizar sua central de dados com a flexibilidade de escolher o armazenamento correto (desempenho rápido, capacidade rápida ou híbrido) para seus requisitos de VMware, banco de dados e cargas de trabalho de arquivos, todos executados no NetApp ONTAP e gerenciados centralmente pelo NetApp BlueXP para uma experiência perfeita de nuvem híbrida.

A NetApp também anunciou hoje, o NetApp Advance, um novo portfólio de programas de armazenamento e garantias para oferecer a melhor experiência de propriedade do cliente e ambientes no local de baixo custo eàprova de futuro.* Isto oferece aos clientes a flexibilidade e a opção de proteger seu investimento em armazenamento, sejam sistemas de série C, AFF A150 ou outros sistemas AFF ou FAS recém-adquiridos, com a capacidade de dimensionar corretamente ambientes locais e fazer a transição para armazenamento como serviço ou armazenamento em nuvem segundo suas necessidades de negócios. E com a garantia de eficiência de armazenamento 4:1 da NetApp*, a NetApp garante que as metas de eficiência de cargas de trabalho sejam satisfeitas, ou a NetApp irá corrigir isto sem nenhum custo ao cliente.

“A NetApp é líder em armazenamento rápido há anos, e os anúncios de hoje do AFF série C e A150 se baseiam neste legado de inovação para oferecer a nossos clientes e parcerias alguns dos armazenamentos totalmente rápidos mais acessíveis e sustentáveis do mercado atualmente”, disse Sandeep Singh, vice-presidente sênior de armazenamento corporativo da NetApp. “Como as empresas estão olhando para seus resultados neste ambiente econômico, queremos satisfazer suas necessidades, ao fornecer capacidade rápida a um custo inicial mais baixo, a fim de permitir melhor a transição do armazenamento híbrido para totalmente rápido, mantendo o orçamento.”

O NetApp AFF série C, que é composto pelo AFF C250, AFF C400 e AFF C800, oferece:

Eficiência de armazenamento garantida para melhorar a cobertura de armazenamento e os custos de energia de uma organização para reduzir o TCO e simplificar as operações.*

Escalabilidade perfeita no local para permitir que as organizações dimensionem a capacidade e o desempenhoàmedida que seus dados crescem.

A melhor segurança de dados da categoria com proteção contra ransomware para manter dados importantes seguros, disponíveis e protegidos.

O novo NetApp AFF A150 é ideal para empresas de médio porte, escritórios / filiais remotos (ROBO) e implantações distribuídas a fim de satisfazer melhor as necessidades dos clientes que precisam de armazenamento de nível básico e de classe empresarial, ao mesmo tempo em que oferece:

Melhor desempenho

Mais escalabilidade e opções de expansão

Alta disponibilidade com suporte para MetroCluster IP

Estas adiçõesàlinha de produtos da NetApp são ideais para cargas de trabalho de níveis básico a avançado (incluindo máquinas virtuais, banco de dados e consolidação de backup), são ricas em recursos com gerenciamento de dados ONTAP e oferecidas a um preço atraente aos clientes, criando grandes oportunidades de crescimento para que as parcerias da NetApp alcancem novos mercados enquanto se qualificam para iniciativas NetApp Partner Sphere.

“A NetApp continua se afirmando como um dos inovadores proeminentes do mercado para armazenamento em nuvem híbrida”, disse Juan Orlandini, arquiteto-chefe e engenheiro distinto da Insight Enterprises. “Como integrador líder de soluções e parceria de longa data da NetApp, sabemos que nossos clientes em comum estão buscando soluções e serviços mais inovadores do setor para permitir velocidade, escala e resiliência a seus negócios. Com estas novas ofertas de capacidade rápida e nível de entrada, estamos abrindo as portas para adquirir novos clientes em grande escala.”

O NetApp Advance está disponível hoje. A família NetApp AFF série C e NetApp AFF A150 estarão disponíveis a partir de março de 2023, sendo que a NetApp e a Cisco planejam oferecer estas opções de armazenamento dentro da oferta de infraestrutura integrada com liderança no setor, FlexPod, no quarto trimestre do ano fiscal de 2023.

* Termos e condições serão aplicados.

Recursos adicionais

Sobre a NetApp

A NetApp é uma empresa internacional de software centrada em dados e liderada por nuvem que capacita as organizações a liderar com dados na era da transformação digital acelerada. A empresa fornece sistemas, software e serviços de nuvem que permitem que executem seus aplicativos de modo otimizado da central de dadosànuvem, estejam desenvolvendo em nuvem, migrando para nuvem ou criando suas próprias experiências em nuvem no local. Com soluções que funcionam em diversos ambientes, a NetApp ajuda as organizações a criar sua própria estrutura de dados e entregar com segurança dados, serviços e aplicativos corretos às pessoas certas, a qualquer hora, em qualquer lugar. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas relacionadas em www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230207005488/pt/

Contato:

Contato de Mídia:



Kenya Hayes

NetApp

[email protected]

Contato com Investidores:



Lance Berger

NetApp

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE