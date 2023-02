Paradise Mobile traz novas experiências de comunicação para as Bermudas com a tecnologia da rede 4G e 5G nativa da nuvem de ponta a ponta da Mavenir

* Por: DINO - 7 de fevereiro de 2023.

A Mavenir, provedora de software de rede que está moldando o futuro das redes com soluções nativas da nuvem que podem de ser executadas em qualquer nuvem, anunciou hoje que será a responsável por alimentar a rede 4G e 5G da Paradise Mobile. A Paradise Mobile é uma provedora de serviços de comunicações (CSP) nativa da nuvem recém-estabelecida que está criando experiências de comunicação ágeis e orientadasàinovação nas Bermudas.

A Paradise Mobile está modernizando os serviços e trazendo novas soluções tecnológicas para as ilhas com o objetivo de melhorar a experiência geral do assinante. A solução fornecida pela Mavenir levará às Bermudas os padrões mais recentes e avançados, melhorando a largura de banda e a latência para os usuários e permitindo uma infinidade de novos produtos e serviços, abordando alguns dos maiores desafios de serviço do território.

A nova rede da Paradise Mobile está sendo construída do zero com componentes interoperáveis, abertos e contentorizados e rádios baseados em O-RAN. A Mavenir está fornecendoàParadise Mobile uma rede completa de ponta a ponta, incluindo a integração de sistemas. A rede está sendo criada com componentes de software do portfólio da Mavenir, incluindo:

Sam Tabbara, cofundador e CEO da Paradise Mobile, disse: “A Paradise Mobile tem o prazer de trabalhar com a Mavenir para desenvolver uma rede transformadora e uma experiência de cliente de classe mundial. Queremos proporcionar tecnologia e experiências de ponta, opções reais ao consumidor e alimentar a concorrência quando for lançada nas Bermudas este ano. A parceria entre a Paradise Mobile e a Mavenir é o primeiro anúncio de uma série de modernizações de redes planejadas em outras ilhas”.

Antonio Correa, vice-presidente regional sênior da Mavenir, afirmou: “A Mavenir está feliz em permitir que a Paradise Mobile crie uma rede avançada, ágil e totalmente automatizada que oferece maior eficiência e capacidade nos mercados em que a Paradise opera. Os componentes de rede móvel nativos da nuvem e baseados em software da Mavenir podem ser implementados com facilidade e flexibilidade, dandoàParadise Mobile a capacidade de implementar novos serviços monetizáveis com um tempo de comercialização rápido”.

Sobre a Paradise Mobile:

A Paradise Mobile está criando um mundo de conexão sem esforço com o lançamento de uma rede sem fio de próxima geração em vários mercados e países, começando pelas Bermudas este ano (2023).

Acesse www.paradisemobile.com para saber mais.

Sobre a Mavenir:

A Mavenir está construindo o futuro das redes e da tecnologia pioneira, concentrando-se na visão de uma rede automatizada única, baseada em software, que funciona em qualquer nuvem. Como única fornecedora de software de rede end-to-end (de ponta a ponta) em nuvem da indústria, a Mavenir está focada em transformar como o mundo se conecta, acelerando a transformação de redes de software para mais de 250 provedores de serviços de comunicação em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo. www.mavenir.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230206005047/pt/

Contato:

Relações Públicas da Mavenir:



[email protected]



Maryvonne Tubb (EUA)

Emmanuela Spiteri (EMEA)

Relações Públicas da Paradise Mobile:



[email protected]



Mikaela Ian Pearman

