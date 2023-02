Shufti Pro lança soluções de avaliação de risco e eIDV para possibilitar uma verificação mais confiável do cliente

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 7 de fevereiro de 2023.

A Shufti Pro, pioneira das primeiras soluções IDV no local, anunciou o lançamento de seus serviços de avaliação de risco e eIDV para ajudar empresas globais a combater fraudes de identidade e crimes financeiros e também atender ao cenário regulatório de KYC (Know Your Customer, conheça seu cliente) e AML (Anti Money Laundering, combateàlavagem de dinheiro) em constante evolução.

Solução de avaliação de risco – é a ferramenta criada especificamente para ajudar as empresas a identificar os riscos associadosàsua base de clientes globalmente diversificada. A solução personalizada de pontuação de risco da Shufti Pro se adapta aos interesses das empresas, ao mesmo tempo que lida com todos os fatores de risco possíveis para protegê-las contra crimes financeiros, danosàreputação e sanções regulatórias. Ela garante que as empresas tomem decisões informadas ao avaliar os fatores de risco do cliente por meio de questionários personalizados e pontos de dados de prevenção de fraudes, que são examinados posteriormente por mecanismos de perfil de inteligência de risco da Shufti Pro (um banco de dados de mais de 10 bilhões de elementos de identificação).

Serviço eIDV – eIDVé o processo de verificação de clientes por meio de um número identificador exclusivo emitido pelo governo. Ele funciona de maneira similar ao processo KYC, além de exigir uploads de documentos em papel fornecidos pelo cliente. O eIDV da Shufti Pro faz a correspondência dos dados do cliente, como nome, data de nascimento, número de seguridade social, em vários bancos de dados e oferece segurança incomparável. A digitalização do mundo moderno mostra que estamos nos afastando das identidades em papel e indo para os formulários completamente eletrônicos devido ao aumento de privacidade, prevenção de fraudes e aumento da experiência do usuário. Essas mudanças garantirão que a integração do cliente será mais fácil e precisa, que atenderá a clientes globais e efetivamente reduzirá as taxas de abandono de clientes.

“Como um provedor global de serviços IDV, a Shufti Pro se inova continuamente para atender a um conjunto cada vez mais variado e diversificado de requisitos de conformidade regulatória para nossos clientes”, disse Victor Fredung, diretor executivo (CEO) da Shufti Pro. “Estamos empenhados em oferecer soluções que atendam às necessidades em constante mudança de nossa clientela global e do mercado geral mais amplo – tanto no ponto de integração quanto além, e tenho o prazer de compartilhar que os serviços de avaliação de riscos e de eIDV fazem exatamente isso.”

Recentemente, a Shufti Pro apresentou uma série de novos recursos, como a implementação de SSO (single sign-on), verificação de conta duplicada e muito mais para fortalecer o conjunto de seus produtos IDV. Ano passado, a empresa garantiu $ 20 milhões em financiamentos da Série A para acelerar sua expansão internacional, aprimorar suas soluções IDV e expandir seu conjunto de compliance.

Empresas globais que procuram um parceiro IDV podem entrar em contato com a Shufti Pro aqui.

Sobre a Shufti Pro

A Shufti Pro é um fornecedor líder em serviços IDV que oferece soluções KYC, KYB, KYI, AML, verificação biométrica e OCR, além de acelerar a confiança no mundo inteiro. Conta com seis escritórios internacionais e lançou um conjunto de 17 produtos e soluções IDV gratuitos. Com a capacidade para verificar automaticamente mais de 9.000 documentos de identidade em mais de 150 idiomas, a Shufti Pro orgulhosamente atende clientes em mais de 230 países e territórios.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230207005765/pt/

Contato:

Para obter mais informações, contate:

Shufti Pro

Paul Keene

Gerente sênior de Marketing Digital | Shufti Pro

[email protected]



+44 020 3435 6498

Market Pro

Parceiro de Marketing | Shufti Pro

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE