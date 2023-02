Sumsub lança Guia simplificado para checagem de identidade

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 7 de fevereiro de 2023.

A Sumsub, plataforma internacional de verificação tudo-em-um, acaba de lançar o Streamlining Identity Verification in Emergency Markets com download gratuito. O Guia simplificado de verificação de identidade para mercados emergentes foi desenvolvido para ajudar empresas dos setores de fintechs, cripto, jogos e comércio eletrônico a integrar mais usuários de países em desenvolvimento, especificamente Brasil, Argentina, Índia, Indonésia e Nigéria.

Dados da ABComm Forecast, revelam um faturamento de quase R$ 170 bilhões do e-commerce no Brasil em 2022, com crescimento superior a R$ 18 bilhões num período de 12 meses. Previsões indicam que o país chegará ao faturamento de R$ 273 bilhões em 2027. Vigorando entre os dez países com maior crescimento de e-commerce no ano passado, o Brasil se junta a Índia e Indonésia como os três maiores da lista, devendo alcançar juntos a cifra de US$ 230 bilhões em vendas de comércio eletrônico neste ano – quase o dobro dos sete países restantes somados.

De acordo com Guilherme Terrengui, head de novos negócios da Sumsub na América Latina e Ibéria, a fraude de identidade aumenta na mesma velocidade dos negócios online, impactando seriamente os segmentos de e-commerce, telecomunicações, investimentos e bancos. “Mais da metade dos documentos falsificados no Brasil não contém MRZs (zonas de leitura automática), facilitando as falsificações”.

Já na Argentina, o executivo aponta câmeras de baixa qualidade como um dos maiores desafios do processo KYC (“conheça seu cliente”, do inglês know-your-client), levando a falhas na verificação. Na Nigéria, país responsável por 5,4% das fraudes de identidade em todo o mundo, 90 milhões de pessoas já se registraram para obter um NIN (número de identidade nacional) – que permite às empresas verificar as pessoas sem lidar com documentos potencialmente falsificados.

Terrengui revela que na Índia, 96% da população já está registrada no sistema biométrico, enquanto 95% da população na Indonésia tem cartões e-KTP (carteira de identidade eletrônica) vinculados a um banco de dados do governo. O país também possui a maior economia digital e de crescimento mais rápido no Sudeste Asiático, com expectativa de atingir US$ 130 bilhões até 2025, liderada principalmente pelo setor de comércio eletrônico.

“Todos esses países estão adotando as principais tendências de digitalização do mundo, especialmente a verificação simplificada de identidades digitais – que tem substituído em larga escala as versões em papel”, diz o executivo – chamando atenção para o fato de que, no Brasil, o número de inscrição do contribuinte individual (CPF) foi adotado recentemente como o único documento de identificação pessoal para todos os serviços governamentais. “Isso significa que os usuários locais estão se acostumando com a verificação do banco de dados, em vez de ter de apresentar o documento físico. Assim como os bancos de dados do governo podem substituir a verificação baseada em documentos de papel em breve, também as empresas devem simplificar a integração do usuário no país”.

O Guia da Sumsub também aborda como a verificação sem documentos pode simplificar a integração de usuários em países em desenvolvimento. Chamado de “verificação de 1 clique”, o método usa bancos de dados do governo para acelerar a integração – fazendo com que o processo de cadastro passe de 50 segundos para menos de cinco segundos. “Testes mostram que esse ganho de velocidade deve melhorar as taxas de aprovação em 35%, em média. Tudo isso pode ser feito sem comprometer a qualidade dos dados, a segurança e a experiência do usuário”, diz Terrengui.

Na opinião do cofundador e CEO da Sumsub, Andrew Sever, todo esse aperfeiçoamento proporcionado pela transformação digital ajudará a navegar no cenário de verificação em países como Argentina, Brasil, Índia, Indonésia e Nigéria, com os insights certos para aproveitar as oportunidades de mercado e lidar com os desafios locais de KYC e PLD (prevenção à lavagem de dinheiro). “Empresas dos segmentos de fintechs, cripto, jogos e comércio eletrônico podem usar o guia para aperfeiçoar seus conhecimentos sobre verificação sem documentos, bem como se inteirar sobre as exigências legais de cada um desses países”.

Interessados em fazer o download gratuito do Guia “Streamlining Identity Verification in Emerging Markets”, devem acessar https://sumsub.com/guides-reports/streamlining-verification-in-emerging-markets/