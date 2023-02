Dan Cockerell, ex vice-presidente da Disney, participará de evento gaúcho

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de fevereiro de 2023.

A Disney faz parte da vida de muitas pessoas – de crianças a adultos nostálgicos -, seja com suas histórias, produções para o cinema, personagens inesquecíveis ou seus parques temáticos.

Fundada em outubro de 1923, a empresa completa 100 anos este ano, e para que a “magia” aconteça durante tantos anos atraindo milhares de pessoas aos seus parques, a empresa norte-americana foca na experiência do cliente. Mas é claro, por trás de tudo isso existem métodos e processos, entre eles, a preocupação com a segurança, a dedicação dos funcionários com a limpeza do parque e a receptividade dos clientes, além de uma boa gestão de equipe.

Grande parte deles serão compartilhados por Dan Cockerell, ex-vice-presidente dos parques da Walt Disney World nos dias 25 e 26 de março, em Porto Alegre, quando acontecem, respectivamente, o Congresso Internacional de Vendas (reunindo outros palestrantes das 08hs às 19hs e o Workshop Método Mágico – Transforme clientes em fãs da sua empresa (uma imersão de 8 horas para apenas 100 pessoas com o casal Dan e Valerie Cockerell).

As atividades são organizadas pela Magia Treinamentos, empresa gaúcha especializada em treinamentos corporativos, sendo esta a primeira vez de Dan Cockerell no Estado do Rio Grande do Sul.

No sábado, a palestra “Experiência do cliente e atendimento mágico” de Dan Cockerell no salão de Atos da PUCRS, em Porto Alegre, terá tradução simultânea. Já no domingo, dia 26 de março, em um formato interativo, Dan compartilhará ideias e táticas de liderança, bem como histórias que vivenciou ao longo de sua carreira de 26 anos na The Walt Disney Company em encontro concorridíssimo – das 9h às 18h – no Novotel Porto Alegre Três Figueiras, localizado na Avenida Soledade, 575.

Dan Cockerell

Dan é ex-vice-presidente do Magic Kingdom, principal parque da Walt Disney World, Flórida. Depois de passar 5 anos na França, Dan mudou-se para a Flórida e ocupou vários cargos executivos no Walt Disney World Resort, tanto em parques temáticos quanto em hotéis resort. Em seus últimos 9 anos na empresa, ele foi sucessivamente vice-presidente do Epcot, vice- presidente do Disney’s Hollywood Studios e eventualmente vice-presidente do Magic Kingdom, onde liderou 12.000 membros do elenco e entreteve mais de 20 milhões de convidados anualmente.

Magia Treinamentos

Empresa especializada em treinamentos corporativos com soluções nas áreas de Gestão, Liderança, Vendas, Atendimento, Empreendedorismo, Finanças e Marketing Digital. Através de Congressos, workshops, palestras e mentorias. Além dos eventos em todo o Brasil, realiza imersões de negócios nos EUA, incluindo uma visita aos bastidores da empresa Disney (em parceria com a empresa Seeds of Dreams Institute, com sede em Orlando/EUA.)

Idealizador

Marcus Bernardes é fundador da empresa A Magia do Mundo dos Negócios, Magia Treinamentos e Magia Digital. Já fez diversos cursos sobre o tema tanto no Brasil como nos EUA, inclusive pelo Disney Institute.