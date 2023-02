Dawex, Fraunhofer ISST e TNO acordam a proposta conjunta de um programa de pré-normalização sobre a Transação de dados de confiança

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 8 de fevereiro de 2023.

A empresa de tecnologia francesa de troca de dados, Dawex, a organização alemã de investigação, Fraunhofer ISST, e a organização holandesa de investigação, TNO, anunciaram hoje que acordaram uma proposta conjunta de um programa de workshops do Comité Europeu de Normalização (CEN) sobre a Transação de dados de confiança, marcando o início de um processo de normalização.

Para enfrentar os desafios económicos, ambientais e sociais, as organizações públicas e privadas, as grandes organizações e as PME estão a aproveitar ao máximo o aumento vertiginoso do volume de dados e estão a distribuir, aceder e partilhar cada vez mais dados nos ambientes de dados emergentes. Espera-se que as transações de dados aumentem exponencialmente nos próximos anos, o que exige quadros definidos para organizar, simplificar e garantir a troca de dados, em conformidade com os requisitos regulamentares. A confiança é a pedra angular da troca de dados, uma vez que cimenta a relação e impulsiona a colaboração entre todas as partes envolvidas nas transações de dados.

Para compreender melhor o âmbito e as implicações da expressão “Transação de dados de confiança” e antecipar os futuros requisitos de normalização associados, será lançado um programa de workshops do Comité Europeu de Normalização (CEN). Um dos objetivos é criar terminologias, conceitos e mecanismos para elementos comuns, começando com o trabalho preliminar relativo às âncoras de confiança para formar a base que possa apoiar as transações de dados de confiança, independentemente do tipo de arquitetura ou aplicação técnica.

As organizações interessadas em participar no programa podem expressar o seu interesse inscrevendo-se aqui enquanto o CEN publica oficialmente o calendário de reuniões e a data de início do programa.

“O acordo relativoàproposta conjunta de um programa de workshops de pré-normalização do Comité Europeu de Normalização sobre a Transação de dados de confiança, impulsionado pela Dawex, Fraunhofer ISST e TNO, é um marco importante para as várias partes interessadas unirem esforços para a criação de uma normativa comum que contribuirá para agilizar as trocas de dados nas organizações, indústrias e zonas geográficas”, afirmou Fabrice Tocco, co-CEO da Dawex. “À medida que outras organizações adirem a este programa, os resultados do trabalho coletivo servirão todos os casos de utilização em que as partes interessadas precisem de criar confiança para a troca de dados e interligação de espaços de dados.”

“Temos muito prazer, como proponente conjunto, em contribuir para o programa de pré-normalização sobre a Transação de dados de confiança, lançado pela Fraunhofer ISST, Dawex e TNO. Este programa de estruturação fornecerá princípios orientadores às organizações que pretendem criar espaços de dados robustos numa economia de dados de confiança,” declarou Boris Otto, presidente do Grupo Fraunhofer ICT e diretor executivo do Fraunhofer Institute for Software and Systems Engineering ISST.

Berry Vetjens, diretor-geral a.i. ICT, Strategy and Policy da TNO, acrescentou: “O programa de workshops de pré-normalização sobre a Transação de dados de confiança será útil para apoiar o desenvolvimento de normas e contribuirá para as iniciativas europeias tais como o Data Space Support Center ao propor um campo comum de referência.”

Sobre a Dawex

Na atual economia em que os dados se tornaram num produto com um potencial ilimitado, que tem um valor próprio e gere novas fonte de receitas, a tecnologia da Dawex permite às organizações criar novos ambientesàvolta de plataformas de troca de dados que cumprem os requisitos regulamentares e respondem aos desafios de rastreabilidade e segurança. ADawex é uma empresa líder em tecnologia de plataformas de troca de dados, mercado de dados e hub de dados que permite estruturar a obtenção, a distribuição e a troca de dados. Distinguida com o prémio “Pioneiro Tecnológico” pelo Fórum Económico Mundial, a Dawex é membro ativo da Gaia-X. Fundada em 2015, a Dawex é uma empresa francesa cuja atividade comercial está em expansão na Europa, Ásia, Estados Unidos e Médio Oriente.

Sobre a Fraunhofer

Ler mais: https://www.fraunhofer.de/en.html

Sobre a TNO

Ler mais: https://www.tno.nl/en/

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230208005030/pt/

Contato:

Contacto de imprensa:



Isabelle Joulot, Vice-presidente de Comunicação e Marketing

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE