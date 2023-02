Dexcom e Nick Jonas tornam o Super Bowl mágico para lançar o novo sistema de monitoramento contínuo de glicose Dexcom G7

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de fevereiro de 2023.

A DexCom, Inc. (NASDAQ:DXCM), líder global em monitoramento contínuo de glicose em tempo real para pessoas com diabetes, revelou hoje o segundo comercial do Super Bowl da empresa, que anuncia o lançamento nos EUA da próxima geração do Sistema CGM Dexcom G7. O anúncio, que será veiculado durante o segundo trimestre do Super Bowl LVII em 12 de fevereiro de 2023, é estrelado pelo artista multiplatinado, compositor, ator e filantropo Nick Jonas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230207005140/pt/

Nick Jonas no cenário durante a produção do comercial do Super Bowl de 2023 da Dexcom, lançando seu novo sistema CGM Dexcom G7. (Foto: Business Wire)

“O CGM Dexcom mudou minha vida e revolucionou a maneira como cuido da minha saúde”, disse Jonas. “Pessoas com diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2, devem ter a melhor tecnologia disponível para controlar sua doença e, com o Dexcom G7, elas terão. Estou animado com a oportunidade de compartilhar este novo dispositivo com o mundo e aumentar a conscientização sobre a magia do CGM. Aumentar a conscientização sobre essa tecnologia para os milhões de americanos que precisam dela é um passo fundamental para garantir que as pessoas com diabetes tenham a melhor tecnologia disponível para viver além de seu diagnóstico”.

Dexcom G7 é o CGM mais preciso1 e fácil de usar disponível — não é mágica, é apenas a sensação de que seja.

No anúncio do Super Bowl, Jonas, que foi diagnosticado com diabetes tipo 1 aos 13 anos, usa a destreza de um mágico e alguma magia do CGI para revelar o novo sistema CGM ao mundo.

Com o Dexcom G7, a marca de CGM recomendada nº 17,8 agora oferece a forma mais precisa1 e simples de ajudar as pessoas a obter maior controle do diabetes, para que possam controlar a doença com mais confiança. Seu wearable multifuncional de baixo perfil tem um período de aquecimento mais rápido do que qualquer outro CGM no mercado,† enviando leituras de glicose em tempo real automaticamente para um dispositivo inteligente compatível‡ ou receptor, sem necessidade de punções digitais dolorosas* ou escaneamento estressante. Com um MARD geral de 8,2%, o Dexcom G7 é o CGM mais preciso do mercado,1 com base no desempenho confiável do CGM Dexcom, que é clinicamente comprovado para diminuir a A1C, reduzir a hiper e hipoglicemia e aumentar o tempo no alvo.2-6 O Dexcom G7 também é o único sistema CGM integrado confiável para uso durante a gravidez, proporcionando mais tranquilidade às pacientes grávidas que controlam o diabetes tipo 1, tipo 2 e gestacional.

Aumentar a conscientização sobre o CGM é fundamental para ajudar milhões de pessoas com diabetes a começar a usar a mais recente tecnologia de gerenciamento de diabetes para melhorar a saúde e qualidade de vida.

Espera-se que mais de 4,8 milhões de americanos com diabetes que usam insulina assistam ao Super Bowl LVII 1,9

Apesar do CGM ser estabelecido como o padrão de cuidado no controle do diabetes, cerca de 3,3 milhões desses espectadores não usam o CGM para controlar o diabetes 1

Das 3,3 milhões de pessoas assistindo no domingo que não usam o CGM, 70%, ou mais de 2,3 milhões, têm cobertura para CGM ou espera-se que tenham cobertura para CGM até o final de 2023 por meio de seguro privado, Medicare ou Medicaid 1,10

Dexcom é o CGM coberto e mais reembolsado do mercado10 com um terço dos pacientes com cobertura comercial pagando US$ 0 do próprio bolso e a maioria pagando menos de US$ 40 por mês§,11

“Na Dexcom, nosso negócio é fornecer informações que possam ajudar as pessoas com diabetes a controlar melhor sua doença. Com tantas pessoas ainda desconhecendo o CGM e como ele pode beneficiá-las, pensamos que a melhor maneira de divulgação seria fazer novamente uma parceria com uma das maiores estrelas no maior palco”, disse Kevin Sayer, presidente do conselho, presidente e CEO da Dexcom. “Nick Jonas e o Super Bowl é uma combinação mágica para encorajar milhões de americanos com diabetes a começar a usar o Dexcom G7 e iniciar sua jornada rumo a um melhor controle do diabetes e melhoria da saúde”.

O diabetes é um problema sério que atingiu proporções epidêmicas sem sinais de desaceleração. Hoje, a carga global de diabetes atinge 537 milhões de pessoas e custa quase US$ 1 trilhão em despesas de saúde relacionadas ao diabetes.12 Além disso, projeta-se que a taxa de jovens com diabetes apenas nos EUA aumentará 146% até 2060.13 Agora, mais do que nunca, é essencial aumentar a conscientização sobre a tecnologia CGM que mudou vidas e revolucionou o controle do diabetes.

O anúncio do Super Bowl está no centro de uma campanha de conscientização mais ampla que visa destacar os “momentos mágicos” que as pessoas com diabetes podem experimentar com uma pequena ajuda do CGM Dexcom. A campanha pedeàcomunidade do diabetes que compartilhe os “momentos mágicos” pessoais de que mais se orgulham nas mídias sociais para mostrar ao mundo que o diabetes não precisa conter ninguém. Um grupo de sete Guerreiros Dexcom foi convidado para o cenário do Super Bowl para ver os bastidores do local e compartilhar suas histórias inspiradoras com Jonas, incluindo Mireya Martinez, uma pastora do Texas que vive com diabetes tipo 2.

“Diabetes é uma doença implacável e gerenciá-la adequadamente às vezes pode parecer impossível”, disse Martinez. “Estar cercada por tantas outras pessoas com diabetes no cenário que entendem como é viver com esta doença foi uma experiência inspiradora. É extremamente gratificante fazer parte desta campanha do Super Bowl para aumentar a conscientização sobre o CGM e ajudar as pessoas com diabetes a se sentirem compreendidas e representadas. Estou muito animada para o lançamento do Dexcom G7 e para milhões de pessoas experimentarem a magia do CGM por si mesmas”.

Para facilitar o acesso imediato ao Dexcom G7 para o maior número possível de usuários, a Dexcom terá opções acessíveis de pagamento em dinheiro no lançamento,àmedida que a empresa faz a transição da disponibilidade de cobertura para o novo sistema.

Visite Dexcom.com/Magic hoje mesmo para começar a usar o Dexcom G7.

Sobre a DexCom, Inc.

A Dexcom, Inc. capacita as pessoas a assumir o controle da saúde por meio de sistemas inovadores de monitoramento contínuo de glicose. Com sede em San Diego, na Califórnia, a Dexcom emergiu como líder em tecnologia para tratamento de diabetes. Ao ouvir as necessidades dos usuários, cuidadores e provedores, a Dexcom simplifica e melhora o gerenciamento do diabetes em todo o mundo. Para obter mais informações sobre a Dexcom, visitedexcom.com/about-dexcom.

*Serão necessárias punções digitais para decisões de tratamento de diabetes se os sintomas ou expectativas não corresponderem às leituras.

†O Dexcom G7 pode completar o período de aquecimento em 30 minutos, enquanto outras marcas de CGM requerem até uma hora ou mais. ‡Para ver uma lista de dispositivos inteligentes compatíveis, visite dexcom.com/compatibility. §Refere-se ao custo direto estimado para pacientes elegíveis com seguro comercial do sensor de CGM Dexcom quando as reivindicações são julgadas como um benefício de farmácia e inclui benefícios e ofertas por meio de programas Dexcom disponíveis, como o programa de vouchers. O custo real pode variar e está sujeitoàcobertura de seguro individual.

1 Dexcom, dados em arquivo, 2022. 2 Welsh JB, et al. J Diabetes Sci Technol. 2022:19322968221099879. 3 Gilbert TR, et al. Diabetes Technol Ther. 2021;23(S1):S35-S39. 4 Beck RW, et al. JAMA. 2017;317(4):371-378. 5 Beck RW, et al. Ann Intern Med. 2017;167(6):365-374. 6 Martens T, et al. JAMA. 2021;325(22):2262-2272. 7 d&A US Q1 2021 Diabetes Connections Patient Panel Report.2021;69-72. 8 Seagrove HCP Survey Q1 2021. 2021;65. 9 “Super Bowl LVI total viewing audience estimated at over 208 million.” NFL.com. Acessado em 26 de janeiro de 2023. https://www.nfl.com/news/super-bowl-lvi-total-viewing-audience-estimated-at-over-208-million. 10 Managed Markets Insights & Technology, LLC. MMIT Analytics, June 2022. 11 IQVIA, February 2022. 12 “International Diabetes Federation seeks input into survey on access to diabetes education.” FDA World Dental Federation. Acessado em 26 de janeiro de 2023. 13 Tönnies T, et al. Diabetes Care 2023;46(2):313–320.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230207005140/pt/

Contato:

Contato de mídia



James McIntosh

619-884-2118

[email protected]

Contato do Investidor



Sean Christensen

858-203-6657

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE