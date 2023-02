Empresas instaladoras da Tigo Energy no Brasil otimizam a produção solar e a longevidade do sistema com a plataforma TS4

Tigo Energy, Inc. (“Tigo” ou a “Empresa”), uma fornecedora com liderança em soluções inteligentes de armazenamento de energia e de energia solar, revelou hoje seu trabalho com a Intercraft Solar (“Intercraft”), uma designer e instaladora de soluções de energia solar fotovoltaica com sede no Rio de Janeiro (Brasil), para maximizar o desempenho solar em telhados de inclinação variável e propensosàsombra. A Intercraft usa dispositivos MLPE (do inglês “Module-Level Power Electronics”, que significa eletrônica de potência em nível de módulo) da Tigo para fornecer uma geração de energia ideal, monitoramento detalhado em nível de módulo e funcionalidade avançada de desligamento rápido.

Intercraft uses Tigo Flex MLPE devices because of their broad compatibility with inverter models from top manufacturers, which gives installers like Intercraft the flexibility to design systems to the cost and performance criteria provided by customers.

A Intercraft atende aos mercados de energia solar residencial e comercial combinando foco na satisfação do cliente e serviço com tecnologia solar avançada. A Intercraft usa dispositivos MLPE Flex da Tigo devidoàsua ampla compatibilidade com os modelos de inversores dos principais fabricantes, o que dá às empresas instaladoras, como é o caso da Intercraft, a flexibilidade de projetar sistemas de acordo com os critérios de custo e desempenho fornecidos pelos clientes. No portfólio de sistemas da Intercraft instalados com otimizadores da Tigo Energy, muitas vezes são encontradas instalações com sombra – devido a paredes, antenas e árvores –, além de um sistema de aterramento com módulos em quatro ângulos diferentes.

“Aconselho meus clientes a usarem o que considero os melhores produtos do mercado, pois esses investimentos devem oferecer grande performance ao longo de suas mais de duas décadas de vida, e a Tigo está sempre nesta lista”, disse Wesseley Dutra, coproprietário da Intercraft Solar. “Os otimizadores TS4-A-O da Tigo nos permitem projetar sistemas que oferecem excelente produção de energia solar, mesmo em telhados com sombras provocadas por paredes, antenas ou árvores. Além do excelente desempenho, escolhemos a Tigo porque seus produtos apresentam a confiabilidade e longevidade que nossos clientes esperam.”

A plataforma TS4 da Tigo maximiza o benefício dos sistemas fotovoltaicos para instaladores em todos os continentes. Com uma faixa de tamanho de menos de 10kW a mais de 10MW e instalação em menos de 10 segundos por módulo, a Tigo possui um portfólio de produtos comprovados e confiáveis no mundo todo, desde desligamento rápido até monitoramento em nível de módulo e otimização avançada de energia. Além disso, os produtos da Tigo podem funcionar perfeitamente com mais de 2 mil tipos de inversores.

“Na Tigo, nossa missão é ajudar as empresas instaladoras solares a oferecer a melhor solução possível para seus clientes, capacitando-as com maior flexibilidade de design, recursos e desempenho que elas esperam”, afirmou Hugo Moreira, gerente técnico da Tigo Energy na América Latina. “A equipe da Intercraft Solar é um ótimo exemplo de empresa de instalação solar que aproveita ao máximo tudo o que a Tigo tem a oferecer e aguardo com expectativa nossa colaboração contínua.”

Sobre a Tigo Energy, Inc.

Fundada em 2007, a Tigo é líder mundial no desenvolvimento e fabricação de soluções inteligentes de hardware e software que melhoram a segurança, aumentam o rendimento energético e reduzem os custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e de utilidade pública. A Tigo combina seu MLPE (Module-Level Power Electronics) Flex e tecnologia de otimizador solar com recursos inteligentes de software baseados em nuvem para monitoramento e controle avançados de energia. Os produtos MLPE da Tigo maximizam o desempenho, permitem monitoramento de energia em tempo real e fornecem desligamento rápido exigido por código no nível do módulo. A empresa também desenvolve e fabrica produtos como inversores e sistemas de armazenamento de bateria para o mercado residencial de armazenamento solar. Para mais informações, acesse www.tigoenergy.com.

