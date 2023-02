Esri lança novo aplicativo para visualizar e analisar facilmente mudanças na cobertura da terra a nível mundial

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de fevereiro de 2023.

Os mapas de uso / cobertura da terra (Land Use/Land Cover – LULC) são uma ferramenta cada vez mais importante para tomadores de decisão em níveis de governo local, regional e nacional em todo o mundo. Estes mapas ajudam a informar as decisões políticas e de gerenciamento da terra em torno de questões como sustentabilidade, ao contextualizar e quantificar os impactos dos processos terrestres e da atividade humana no meio ambiente.

Esri, a líder mundial em mapeamento e inteligência de localização, lançou agora um novo aplicativo online, o Sentinel-2 Land Cover Explorer. O aplicativo é estruturado em torno de uma versão baseada na web de seu próprio mapa global de cobertura da terra de alta resolução, derivado de imagens de satélite Sentinel-2 da Agência Espacial Europeia (ESA). O aplicativo é de fácil acesso e utiliza a mesma tecnologia do sistema de informações geográficas (GIS) por trás do mapa de cobertura da terra. O aplicativo, o mapa e as imagens originais do Sentinel-2 fazem parte do ArcGIS Living Atlas of the World da empresa.

“O GIS não apenas fornece os recursos necessários para produzir e compartilhar dados e mapas como LULC, mas também permite que os usuários obtenham e disseminem percepções de tais dados”, disse Sean Breyer, gerente de programa da Esri para ArcGIS Living Atlas of the World. “Gerar estas informações é essencial, e o Sentinel-2 Land Cover Explorer será inestimável para ajudar os tomadores de decisão a obter informações cruciais sobre o uso da terra, sobretudo porque a sustentabilidade se torna uma preocupação mundial urgente.”

A análise de alterações é fundamental para uma compreensão mais profunda dos mapas LULC, e o Sentinel-2 Land Cover Explorer fornece vários modos de detectar e relatar modificações, incluindo análise visual de alterações; análise estatística de mudanças; validação de mudança visual; e gráficos dinâmicos para modificações percentuais e tendências ao longo do tempo. Outros recursos oferecidos pelo aplicativo incluem o seguinte:

Serviços de imagem do ArcGIS Living Atlas

A capacidade de colocar dados off-line (modo de download no aplicativo)

Ferramentas de análise no ArcGIS Online

Ferramentas e recursos de desenvolvedor do ArcGIS

Em 2021, em parceria com o Impact Observatory e a Microsoft, a Esri lançou o primeiro mapa global de cobertura da terra gerado por inteligência artificial (IA). A seguir, evoluiu para o mapa anual de séries temporais LULC disponível hoje, que inclui nove categorias principais de cobertura da terra. As atualizações anuais permitem comparações ano a ano para detectar mudanças na vegetação e plantações, extensões de florestas, superfícies descobertas e áreas urbanas. Com a recente adição da atualização de 2022, a série temporal anual de cobertura da terra agora inclui cobertura global de 2017 a 2022.

O Sentinel-2 Land Cover Explorer é um aplicativo dinâmico e pronto para uso com uma experiência de usuário intuitiva. Para explorar o aplicativo online agora, acesse livingatlas.arcgis.com/landcoverexplorer.

