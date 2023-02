I Squared Capital cria a nLighten, plataforma europeia de datacenters de ponta

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de fevereiro de 2023.

A I Squared Capital, por meio do seu Fundo ISQ de Infraestrutura Global III, criou a nLighten, uma plataforma de datacenters de ponta dedicada ao fornecimento de soluções tanto para uso tradicional quanto de baixa latência. A I Squared destinou mais de $500 milhões de capital próprio para apoiar o objetivo da nLighten de levar serviços de colocação de alta qualidade a cidades e regiões carentes em toda a Europa. A nLighten faz parte do portfólio global de datacenters da I Squared Capital, que inclui a KIO nas Américas e a BDx na Ásia.

A nLighten está sob a liderança de ex-executivos seniores da Equinix, como Harro Beusker, cofundador e CEO, e Chad McCarthy, cofundador e diretor tecnológico. Harro ocupou vários cargos de liderança na Equinix, incluindo vice-presidente sênior de desenvolvimento corporativo para a EMA, diretor-presidente na Alemanha e Holanda e diretor-presidente interino na França, e Chad foi mais recentemente o chefe global de desenvolvimento de engenharia e planejamento mestre da Equinix. Ambos foram essenciais para o desenvolvimento dos negócios da Equinix na região EMEA, bem como em importantes iniciativas globais, como sua plataforma em hiperescala, a xScale. Outros integrantes da equipe de gestão são Christian Zipp, ex-vice-presidente de vendas na Alemanha e Holanda para bens imóveis digitais e, anteriormente, vice-presidente regional de vendas na Alemanha para a Equinix, e Martin Essig, ex-diretor-presidente da Telecity Alemanha.

O foco inicial da nLighten será na Alemanha, onde se espera abrir dez unidades estratégicas em Berlim, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburgo, Hannover, Colônia, Leipzig, Munique, Nuremberg e Stuttgart na segunda metade de 2023. Por meio da combinação de uma presença nacional distribuída e parcerias para conectividade inovadora, a nLighten pretende oferecer uma latência de 2 a 6 milissegundos para a maioria dos usuários de 5G e de etapa final do processo de entrega. A empresa também está buscando a instalação de soluções energéticas inovadoras, incluindo a estabilização de rede e a recuperação e transferência de calor para edificações próximas e redes de serviços públicos.

“Com a nossa equipe de profissionais experientes, pretendemos fazer uma mudança importante no setor de datacenters”, afirmou Harro Beusker, CEO e cofundador da nLighten. “Estaremos próximos dos clientes, traremos ecossistemas de conectividade aos mercados regionais e apoiaremos ativamente a transição energética.”

Sobre a nLighten

Com sede na Alemanha em Eschborn, perto de Frankfurt am Main, a nLighten é uma plataforma de infraestrutura digital e empresa de portfólios da I Squared Capital. Fundada em 2021 por uma equipe central com muitos anos de experiência e expertise ampla no setor de datacenters, a nLighten pretende construir, adquirir e operar várias plataformas de datacenters de ponta em toda a Europa. (https://www.nlighten.eu)

A nLighten adquiriu seus datacenters iniciais na Alemanha da EXA Infrastructure, outra empresa de portfólios da I Squared Capital.

Sobre a I Squared Capital

A I Squared Capital é uma gestora mundial e independente de investimentos em infraestrutura global com mais de $ 36 bilhões em ativos sob gestão com foco em energia, serviços públicos, infraestrutura digital, infraestrutura ambiental, transporte e infraestrutura social na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. A empresa tem escritórios em Miami, Hong Kong, Londres, Nova Délhi, Singapura, Taipei e Sydney.

