ABRAF oferece capacitação gratuita em doenças cardiopulmonares

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 9 de fevereiro de 2023.

A Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas (ABRAF) lança a segunda edição do CAPACIT-AS, um curso de qualificação em doenças cardiopulmonares, focado na conscientização da Insuficiência Cardíaca (IC) e da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

O curso é direcionado para profissionais de equipe multidisciplinar, como assistentes sociais, enfermeiros, técnicos em enfermagem e outros profissionais que atuam em centros de referência e serviços de saúde da Atenção Básica no SUS. Ao final da formação, o profissional será capaz de identificar, orientar e estimular o diagnóstico precoce e a adesão ao tratamento de DPOC e de IC.

O CAPACIT-AS acontece inteiramente online e ficará disponível durante 3 meses, período no qual os alunos poderão assistir às aulas quantas vezes quiserem. Serão disponibilizadas 250 vagas. A capacitação também oferecerá um certificado para o profissional que atingir, pelo menos, 70% de aproveitamento no curso.

Os interessados devem se inscrever a partir de 16 de janeiro no site: https://abraf.eadplataforma.app/

Serão dois cursos, um sobre Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), e outro sobre Insuficiência Cardíaca. Trata-se de duas doenças prevalentes e que representam um grave problema de saúde pública no Brasil. “As duas patologias são ainda subdiagnosticadas e quanto mais informações as equipes de saúde tenham, mais podemos encurtar a jornada do paciente e oferecer um melhor cuidado no SUS”, diz Flávia Lima, presidente da Abraf.

Cada curso terá três módulos. O primeiro explica o que é a doença, quais os tratamentos disponíveis no SUS e como melhorar a adesão ao tratamento dos pacientes. O segundo módulo traz depoimentos de pessoas diagnosticadas, que contam suas jornadas até o diagnóstico e o acesso ao tratamento e como vivem com a doença. E o terceiro traz o que é a Abraf e como esses profissionais de saúde podem contribuir não apenas com os pacientes, mas também com a associação.

Em 2021, a ABRAF realizou a primeira edição do curso, focado apenas em assistentes sociais, e tendo como tema de abordagem a Hipertensão Pulmonar. “Decidimos dar continuidade e expandir o curso por conta da importância desses temas e o número de pessoas interessadas em participar. Precisamos unir esforços, associações de pacientes, sociedade médica e profissionais de saúde, para que possamos oferecer o melhor cuidado, lá na ponta, da Atenção Básica ao centro de referência”, comenta Flávia.

Serviço:

CAPACIT-AS

Inscrições: A partir de 16 de janeiro 2023

Público alvo: estudantes, assistentes sociais, enfermeiros, técnicos em enfermagem e outros profissionais que atuam em serviços de saúde

Investimento: gratuito

Duração do curso: os cursos ficarão disponíveis por três meses

Mais informações: [email protected]