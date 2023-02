Crescimento expressivo no setor de tecnologia impulsiona a demanda por DBAs

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de fevereiro de 2023.

Segundo pesquisa realizada pela Advance Consulting, o mercado de Tecnologia da Informação (TI) continua expandindo. O estudo revela um aumento de 22% no setor no terceiro trimestre de 2022 e prevê que o ano encerre com um crescimento de 23,4% em relação a 2021.

Esse avanço no segmento tecnológico impulsiona a demanda por vários profissionais do ramo, como os Database Administrator (DBAs), ou Administrador de Banco de Dados, em tradução livre para o português). De acordo com um levantamento feito pelo Banco Nacional de Empregos (BNE), o DBA é uma das profissões de maior destaque na área tecnológica, e a tendência é que isso se mantenha em 2023.

Conforme aponta pesquisa do Salário.com.br, com dados oficiais do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web, houve um aumento de 9,3% nas contratações formais com carteira assinada em regime integral de trabalho entre os meses de dezembro de 2021 a novembro de 2022.

Ainda segundo o mesmo estudo, os setores que mais contratam DBAs no país são os de consultoria em TI, desenvolvimento de programas de computador e manutenção, suporte técnico e demais serviços da área. O relatório também indica que atualmente um DBA recebe em média um salário de R$ 7.653,76 para uma jornada de trabalho de 41 horas semanais. Já o piso salarial fica na margem de R$ 7.444,73 e o teto, em R$ 16.918,09.

Segundo o CEO do Banco Nacional de Empregos (BNE), “empresas relatam dificuldades em encontrar profissionais especializados”. Tal afirmação sugere que a alta demanda e os salários atrativos não são apenas uma resposta ao crescimento expressivo no setor de tecnologia, mas também consequência de um mercado de trabalho que carece de maior qualificação.

Atribuições do DBA em uma organização

O DBA é o profissional responsável por manter o correto funcionamento dos sistemas de gerenciamento de banco de dados (SGBD) e a integridade, disponibilidade, segurança e confiabilidade das informações armazenadas. Nesse sentido, a rotina de trabalho de um administrador de banco de dados consiste em instalar, configurar, gerenciar, monitorar e atualizar o sistema de gerenciamento e a base de dados, além de pesquisar inovações tecnológicas que maximizem a performance do ambiente de armazenamento.

O DBA também é encarregado de administrar os servidores dos bancos de dados, identificar potenciais riscos, prestar suporte aos usuários e orientar analistas e desenvolvedores no que diz respeito ao uso da base de dados. É possível encontrar vagas tanto para DBA remoto quanto presencial, pois a execução de todas essas atividades pode ser realizada a distância, sem prejuízo da qualidade e da segurança das operações.