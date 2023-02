Urban Company promove capacitação em vendas para corretores de imóveis

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de fevereiro de 2023.

Nos dias 25 e 26 de fevereiro, a Urban Company vai promover a terceira edição do Treinamento de Capacitação em Vendas e Inteligência Emocional. O treinamento, intitulado CAP (Corretor Alta Performance), será realizado no Hotel Ritter de Porto Alegre, com o objetivo de alavancar os resultados dos corretores participantes e de desenvolver o potencial de suas carreiras.

O CAP se trata de um treinamento comportamental que aborda técnicas assertivas de vendas, inteligência emocional e persuasão. Organizado pela Urban Company, imobiliária porto-alegrense especializada em investimentos imobiliários, o treinamento será dividido em dois dias de palestras e atividades.

A primeira edição do evento, realizada em setembro de 2021, gerou um aumento de 110% nas vendas da empresa, em um período de nove meses. A segunda edição, que aconteceu em julho de 2022, também gerou um aumento significativo nas vendas do último semestre. Agora, na terceira edição, a expectativa é de resultados ainda mais expressivos, segundo o CEO da empresa, Babiton Espindola.

“O CAP é voltado tanto para o crescimento profissional dos corretores, quanto para os resultados da Urban Company. Então, com a projeção de um cenário extremamente positivo para o setor imobiliário em 2023, nossa expectativa é de que o treinamento traga retornos ainda maiores”, aponta Babiton Espindola.

A terceira edição do CAP vai contar com palestras exclusivas, ministradas por Cristovão Lucena e Babiton Espindola. O ministrante Cristovão Lucena é especialista em mudança comportamental e liderança, tendo treinado executivos de grandes empresas como a Claro, a Heineken e a Urban Company. Enquanto o ministrante Babiton Espindola é especialista em vendas complexas, com diversas formações em PNL e master coach.

“Esse treinamento possui diversos conteúdos que ajudam no processo de desenvolvimento da capacidade dos corretores, pois busca destravar qualquer crença limitante que possa comprometer seus resultados. Sem dúvidas são conhecimentos para a vida toda”, explica o CEO Babiton Espindola.

O CAP possui vagas limitadas e será ministrado para, aproximadamente, 170 pessoas. Mais informações estão disponíveis no site do treinamento.