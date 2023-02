 Converged Packet Core da Mavenir potencializando a rede 4G e 5G da Ice na Noruega

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 9 de fevereiro de 2023.

A Mavenir, provedora de software de rede que está construindo o futuro das redes com soluções nativas de nuvem que podem de ser executadas em qualquer nuvem, e a Ice Communications, terceira maior operadora móvel da Noruega, anunciaram a implementação totalmente automatizada do Converged Packet Core nativo de nuvem, oferecendo suporte aos recursos de rede 4G, 5G não autônomo (NSA, Non-Standalone) e 5G autônomo (SA, Standalone) para a rede da Ice na Noruega, por meio da automação de nuvem para estrutura de telecomunicações da Mavenir nos centros de dados privados da Ice.

O Converged Packet Core totalmente conteinerizado e nativo de nuvem da Mavenir oferece um trajeto flexível e com bom custo-benefício ao 5G, com suporte multigeracional para todos os Gs, a fim de modernizar as redes móveis existentes ao passo em que evoluem ao 5G. O Converged Packet Core oferece suporte a serviços de dados, voz, mensagens e fatiamento de rede, permitindo que a rede seja compartilhada por vários clientes para uma utilização mais eficiente dos recursos de rede e menores custos.

A implantação inclui o fornecimento da automação na nuvem para estrutura de telecomunicações da Mavenir para um emprego totalmente automatizado de cargas de trabalho de rede e plataforma na nuvem, removendo a necessidade de processos manuais suscetíveis a erros e levando a economias de despesas operacionais. Além da automação da implementação inicial, a estrutura também controla atualizações automáticas das configurações e upgrades contínuos de software em serviço, permitindo uma melhor experiência do serviço, bem como uma implantação mais rápida e mais fluida de serviços inovadores. A Ice conseguirá implementar funções de rede em questão de minutos ao invés de horas ou dias.

Eivind Helgaker, CEO da Ice Communications, afirmou: “Esta implantação é essencial para a nossa empresaàmedida que focamos em crescimento e investimos no futuro das redes norueguesas. Novos casos de uso possibilitados pelo 5G SA vão ter um papel estratégico em como geramos crescimento do nosso negócio, e estamos contentes de trabalhar com a Mavenir como nosso facilitador de Converged Packet Core, capacitando a Ice a prover serviços de qualidade mais alta para nossos clientes ao mesmo tempo em que acessamos novas tecnologias e inovações.”

Pardeep Kohli, presidente e CEO da Mavenir, afirmou: “A Mavenir parabeniza a Ice por adotar uma abordagem com visão prospectiva, buscando o 5G SA para desbloquear todo o potencial do 5G, afastando-se de infraestruturas de rede complexas, fechadas e antigas. A Mavenir está animada em fazer parte da jornada de transformação de rede da Ice, e esperamos oferecer experiências sólidas aos assinantes do mercado norueguês.”

A Mavenir está presente no Mobile World Congress 2023 em Barcelona (Espanha), na Fira Gran Via no Hall 2, estande 2H60. Clique aqui para saber mais.

Sobre a Ice Communications

A Ice, com sua rede móvel de ponta, moderna, robusta e eficiente, é uma das três operadoras de rede móvel na Noruega.

É a operadora com mais rápido crescimento no mercado norueguês desde o lançamento, tendo adquirido 757 mil clientes em todo o seu portfólio, e continua investindo em rede, novos serviços e crescimento do número de clientes.

Sobre a Mavenir

A Mavenir está construindo o futuro das redes e sendo pioneira em tecnologia avançada, com foco na visão de uma única rede automatizada com base em software executado em qualquer nuvem. Por ser a única provedora de software de rede nativo de nuvem de ponta a ponta do setor, a Mavenir está focada em transformar a maneira como o mundo se conecta, acelerando a transformação das redes de software para mais de 250 empresas e provedores de serviços de comunicação em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes em todo o mundo. www.mavenir.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230208005945/pt/

Contato:

Contatos de RP da Mavenir:

[email protected]



Maryvonne Tubb (EUA)

Emmanuela Spiteri (EMEA)

Fonte: BUSINESS WIRE