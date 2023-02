Trinta cidades paulistas investem em tecnologia para impulsionar o turismo

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de fevereiro de 2023.

Pesquisa envolvendo 118 cidades em 51 regiões turísticas e 44 circuitos turísticos regionais aponta que a informação sobre os atrativos turísticos é falha na maior parte das localidades. Conduzida pelo professor e pesquisador Antonio Carlos Bonfato, do Senacn-SP, o “Diagnóstico do potencial para criação de destinos turísticos inteligentes no Estado de São Paulo” aponta ainda que somente um quarto das cidades turísticas têm placas de orientação nos padrões da OMT – Organização Mundial de Turismo; faltam centros de informações em 54% das cidades e apenas 4% possuem totens; por fim, a gestão da informação por meios digitais está disponível em somente 1% dos destinos paulistas.

No Estado de São Paulo, por exemplo, cidades com os seus inventários turísticos atualizados, de acordo com a Lei 1261/2015, melhoram o seu posicionamento no ranqueamento dos municípios turísticos. São Paulo tem 70 estâncias turísticas e 140 MIT – Municípios de Interesse Turístico. Em 2022, esses 210 municípios tiveram acesso a mais de R$ 200 milhões em investimentos do DADETUR – Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, órgão da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo – SETUR/SP.

Visando à organização e controle da pasta de turismo, alguns municípios paulistas implantaram uma plataforma que integra o sistema de gestão da oferta turística e um guia turístico digital. O Sistema de Gestão Inteligente do Turismo Destinos Inteligentes está presente em 30 municípios paulistas entre grandes, médios e pequenos. Desses, 17 são estâncias turísticas e nove Municípios de Interesse Turístico (MIT), além de grandes cidades como Guarulhos e São José do Rio Preto.

Em tempo real, os gestores municipais de turismo destes municípios podem ter acesso a informações como: a quantidade de empregos gerados, os leitos disponíveis, quantos meios de alimentação tem a sua cidade, o fluxo de visitantes e a possibilidade de realizar estudos de demanda, emitir relatórios e divulgar a agenda de eventos.

As 30 cidades que utilizam o Sistema de Gestão Inteligente do Turismo Destinos Inteligentes são:

17 Estâncias – Águas de Lindóia, Águas de São Pedro, Amparo, Analândia, Atibaia, Barra Bonita, Bragança Paulista, Brotas, Holambra, Ibitinga, Itanhaém, Joanópolis, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Piraju, São Pedro e São Roque.

09 Municípios de Interesse Turístico (MIT) – Iacanga, Itirapina, Limeira, Mineiros do Tietê, Pedreira, Registro, São Manuel, São Miguel Arcanjo e Uchoa.

04 cidades – Guarulhos, São José do Rio Preto, Charqueada e Bariri.

“A plataforma tem se tornado uma ferramenta para elaboração de planos da administração municipal e regional para destinação de investimentos de acordo com a demanda, buscando o fomento da atividade turística e ampliando as perspectivas de novos negócios”, afirma Rodrigo Raineri, CEO da Destinos Inteligentes.

Tecnologia a favor do turismo colaborativo

O sistema gera dados para o Guia Turístico Digital. Com isso, as informações são atualizadas num sistema colaborativo sob a curadoria de especialistas.

Atualmente, estão cadastrados no Guia Turístico Digital da Destinos Inteligentes 19 regiões turísticas, 30 cidades, 4.169 localizações, dessas 1.038 estão aptas a receber pessoas com deficiência (PCD) e mobilidade reduzida e outras 651 são pet-friendly. No total são 900 atrativos turísticos, 558 opções de hospedagens, 1.189 locais de alimentação, 531 para compras, 469 serviços públicos e 522 de infraestrutura de atendimento ao público.

Parcerias técnicas estratégicas

A startup Destinos Inteligentes é especializada em turismo e está desenvolvendo parcerias técnicas estratégicas com o SENAC/SP, FATEC – Turismo e a APRECESP – Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo. Além de ações com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo e com o Ministério do Turismo.

Para saber mais, basta acessar: http://www.destinosinteligentes.tur.br

O aplicativo Destinos Inteligentes está disponível para celulares (sistemas operacionais IOS e Android), assim como, possui uma versão para desktop.