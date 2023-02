Carnaval 2023 deve impulsionar receita do mercado digital

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 10 de fevereiro de 2023.

O Carnaval 2023 não será apenas a ocasião ideal para foliões matarem a saudade da festividade depois dos anos de isolamento social provocados pela pandemia, mas também uma oportunidade para o mercado. Negócios locais, e-commerces, o setor turístico e até mesmo o mercado digital devem ser impactados positivamente pela data comemorativa.

Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a expectativa é que o Carnaval movimente R$ 8,18 bilhões em receitas, valor 29,9% maior do que no ano passado.

Conforme o mesmo levantamento, os setores que mais devem abocanhar parte do faturamento são os de bares e restaurantes, transporte e hospedagem, respectivamente. Vale ressaltar, no entanto, que o mercado digital, em especial os nichos relativos ao Carnaval, também terão a oportunidade de reforçar suas marcas, atrair mais acessos e gerar receita.

Para quem é dono de site, o diretor de crescimento & fidelidade do cliente Latam da MonetizeMore, Italo Mingoni, explica que é o momento de criar ações e conteúdos relevantes para atrair e reter o usuário no site. Para aqueles que o negócio não se conecta diretamente com o Carnaval, o truque está em ser criativo para relacionar o tema do site com o da sazonalidade, na intenção de agradar leitores frequentes e atrair novos visitantes.

“Construir um conteúdo que se relaciona com o tema pode ser uma possibilidade de ‘surfar na onda’, mesmo não fazendo parte do mesmo nicho. Como exemplo, quem tem um site que fala sobre carros pode criar um conteúdo sobre ‘manutenção do veículo antes de sair para o Carnaval’”, conta.

Ele alerta, no entanto, que é esperada uma queda de tráfego para a maioria dos setores não relacionados diretamente com o Carnaval. Isso porque o foco do usuário neste feriado é descansar e/ou festejar — o que faz com que muitos deles se afastem da internet.

“Sendo assim, é mais difícil e custoso encontrar usuários, seja organicamente, seja através de mídia paga. Não podemos assumir que o ano da publicidade digital começa somente após o Carnaval, mas devemos levar em consideração a sazonalidade da data para nos adaptar”, orienta Mingoni.

Seja para os negócios locais, e-commerces ou o mercado digital, a chave para aproveitar com estratégia as sazonalidades é o planejamento com antecedência. Para quem tem um site e faz receita com anúncios, é importante ter o site preparado para receber mais visitas nas datas sazonais que mais fazem sentido para o negócio. Esse, no entanto, é um trabalho que precisa ser desenvolvido ao longo de todo o ano, e não só em um período específico, conforme explica Gabriel Antoun, diretor de vendas da MonetizeMore.

“Para quem não tem uma estratégia consistente ao longo do ano, não adianta chegar perto da data comemorativa e começar a correr contra o tempo para poder se preparar. As sazonalidades são rentáveis para quem tem um site que está preparado para receber altos volumes de tráfego e organizados para que os anúncios sejam muito visíveis e bem organizados”, orienta.

Para donos de site que querem preparar seu inventário para as sazonalidades, existem disponíveis no mercado plataformas de AdOps, que são ferramentas capazes de proteger e escalar as receitas com anúncios.

Para saber mais, basta acessar: https://pt.pubguru.com/