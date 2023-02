Especialista explica cuidados que devem ser tomados com os geradores de energia

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 10 de fevereiro de 2023.

Os geradores de energia são responsáveis por cuidar do abastecimento quando a fonte principal tem seu funcionamento interrompido por algum problema, seja ele climático, por panes ou manutenções. No entanto, para garantir que os geradores vão desempenhar sua função da melhor maneira possível, é necessário conservar bem os aparelhos.

Os grupos geradores podem ser movidos a gás ou a diesel, a escolha da forma de abastecimento deve ser feita pelo cliente no momento da compra do equipamento. O especialista em grupos geradores Bruno Teixeira Moreira, explica a melhor forma de cuidar dos aparelhos.

Equipamento de boa qualidade

Segundo Bruno, o primeiro cuidado é checar a qualidade do equipamento antes de realizar a compra e instalação. Ele explica que é importante checar a idoneidade da empresa que fornecerá os grupos geradores. Para isso, o cliente pode checar em plataformas como “Reclame Aqui” e buscas por processos que outros clientes tenham aberto contra a empresa. Conversar com o representante de vendas responsável pelo seu contrato também é essencial para que o cliente possa entender quais as especificidades do aparelho que está adquirindo.

Profissionais capacitados

A instalação do aparelho é a segunda etapa que deve ser supervisionada de perto pelo cliente. Qualquer avaria no grupo gerador ou problema na instalação deve ser supervisionada de perto e reportada à empresa responsável.

Local da instalação

Os aparelhos precisam estar em locais cobertos e protegidos da chuva, sol excessivo, poeira, umidade e produtos corrosivos. Escolher ambientes longe de materiais inflamáveis e bem ventilados também pode aumentar a longevidade dos seus equipamentos.

Cuidados elétricos

A melhor maneira de evitar que o grupo gerador sofra uma pane elétrica é garantir que o aterramento esteja correto, ou seja, ação que guia correntes elétricas de fuga para a terra. Evitar manusear o aparelho com as mãos molhadas também pode ajudar a prevenir acidentes.

Ligar e desligar corretamente

Ao ligar e desligar é necessário checar se algum aparelho está conectado à mesma rede que o gerador. Caso tenha, ele deve ser desconectado.

Outro passo importante é desligar as chaves do regulador de tensão, quadro de comando e do local de forma geral. Além disso, no momento de partida o motor deve rodar sem carga por alguns minutos, mantendo os valores de corrente e frequência de acordo com o que é especificado.

Na hora de desligar, o cliente precisa fazer o mesmo processo, deixando o gerador funcionando sem carga até que ele se estabilize.

Manutenção

Todas as manutenções devem ser feitas da forma indicada pelo fabricante com a periodicidade adequada.

Extra: Qualidade do combustível usado

Como dito acima, alguns geradores são movidos a diesel. Nestes casos, Bruno Moreira alerta que o cliente precisa usar o produto adequado e de qualidade, dando preferência para fornecedores confiáveis.

“Qualquer uma das etapas, quando feita incorretamente, pode acarretar em um problema grave e até mesmo na deterioração do gerador. Por isso, conhecer bem o aparelho adquirido e suas necessidades faz diferença para que o cliente possa usá-lo de forma que a longevidade seja a maior possível”, explicou Moreira, que é diretor comercial da franquia Energ Geradores.