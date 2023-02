Eugenio Araujo é o novo CEO e sócio da Holding Saúde Venture

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 10 de fevereiro de 2023.

No segundo semestre de 2022, Eugenio Araújo entrou para o quadro de acionistas e assumiu o cargo de CEO e sócio da Holding Saúde Ventures. Desenvolvedor por formação e certificado pela PUC-RS em Avaliação de Empresas e Valuation, Eugenio iniciou sua carreira na área da tecnologia há 10 anos.

A Holding Saúde Ventures é uma venture builder do setor de saúde que seleciona de forma contínua startups e inovações aplicadas. Desse modo, no universo 4.0, o foco da empresa será a incorporação da Inovação Aberta (Open Innovation). Isso significa que, ao invés de criar algo totalmente do zero, seleciona no mercado soluções em saúde para desenvolvê-las. Ademais, faz parte da Holding FCJ, uma das maiores venture builders da América Latina, com mais de 1.200 pessoas envolvidas no ecossistema de inovação.

Eugenio Araújo atua com o mercado de startups e inovação desde 2015, é fundador e coordenador do Cotemig Startups, programa de pré-aceleração de startups. “Uma das dificuldades das empresas ao trabalhar na área é entender que os resultados da inovação demoram tempo para chegar. A velocidade do resultado está ligada ao nível de maturidade da inovação na empresa. Inovação é resiliência, é preciso tempo para maturação e aperfeiçoamento”, comenta o CEO.

Sobre o novo momento na Holding Saúde Ventures, o profissional visa desenvolver projetos e ações que auxiliem na busca por novos empreendedores com dedicação para criar negócios focados no mercado da saúde. “Assim como valorizar as startups as quais somos sócios, fazendo com que cresçam de forma sustentável, trazendo assim um retorno para os investidores e acionistas”, afirma.

