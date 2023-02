Evento online e grauito avalia o impacto da liderança sobre a saúde da equipe

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 10 de fevereiro de 2023.

A liderança é uma das principais responsáveis por uma equipe de trabalho bem sucedida. É importante que os líderes saibam como inspirar, dirigir e apoiar seus colaboradores corretamente para que eles possam operar com serenidade, eficiência e produtividade ao máximo. Num cenário pós pandemia, preocupar-se com a saúde mental de seus colaboradores passou a ser essencial em qualquer empresa.

Pensando nisso, a temática do Conexão Skeel de fevereiro será: Liderança e Saúde Mental. O objetivo do evento que acontece de forma online e gratuita é refletir sobre o impacto que a liderança pode ter na saúde mental dos colaboradores e quais ações podem ser aproveitadas para melhorar o ambiente corporativo.

Nesse mês, o evento que acontece mensalmente terá a presença da convidada especial Daniella Soncine, fundadora da Basis Desenvolvimento, especialista em Desenvolvimento de Liderança e Team Building.

Segundo Daniella “O cuidado e o bem estar dos colaboradores é hoje uma das principais dores das organizações e o líder assume um papel ainda mais importante diante desse cenário desafiador. É preciso desenvolver habilidades sócio emocionais cada vez mais estratégicas e imprescindíveis para continuar orientando, guiando e incentivando as pessoas em direção ao alcance dos objetivos”.

“Entender o papel do RH nesse cenário e o impacto que a liderança pode ter na saúde mental de seus colaboradores é necessário para estabelecer metas, motivar e apoiar seus colaboradores, e para que juntos possam melhorar o desempenho e bem-estar de sua equipe” afirma Daniella.

Junto com Daniella, o bate-papo terá a presença de Thiarlei Macedo, CEO da Skeel – Recrutamento Inteligente, especialista em inteligência artificial e métodos ágeis. Segundo Thiarlei, “os setores de RH e gestão de pessoas têm um papel fundamental na construção de um ambiente de trabalho maduro, emocionalmente seguro, que propicie desafios positivos ao time, além de favorecer o crescimento individual e da empresa”.

O Conexão Skeel é um evento mensal promovido pela Skeel – Recrutamento Inteligente para recrutadores e profissionais da área que querem se manter atualizados e conectados com os principais assuntos do segmento.

Essa edição acontece no dia 15 de fevereiro, às 9h. O evento conta com vagas limitadas e as inscrições podem ser realizadas no site: www.skeel.com.br/conexao