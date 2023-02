ABAI adota sua marca global no país após a compra da Parla!

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de fevereiro de 2023.

Após anunciar em 2022 a aquisição da Parla! Contact Center, empresa do setor de relacionamento com o cliente, a ABAI anuncia que adotará sua marca global no Brasil a partir de 1º de fevereiro, incluindo sua imagem nas redes sociais e na web. A ação tem como foco anunciar a chegada da empresa espanhola ao país, além de trazer inovação para o mercado brasileiro de atendimento ao cliente.

A ABAI, empresa espanhola de terceirização de processos de negócios (BPO), iniciou seu plano de expansão internacional há apenas dois anos e atualmente conta com 12 centros de serviços na Espanha, Colômbia, Portugal, Peru e Brasil. Seus mais de 9.000 funcionários possuem ampla experiência e gerenciam 120 milhões de interações por ano em 10 idiomas diferentes. No Brasil, o Campus está localizado em Alphaville, em um espaço com 7.000m² distribuídos e um complexo de dois prédios, com capacidade de expansão e oferecendo máxima segurança e qualidade no atendimento 24 horas por dia.

A empresa concluiu o seu projeto de Global Branding com o objetivo de aumentar a sua força e reconhecimento internacional, operando como uma empresa única em todos os países onde está presente.

“Fazemos parte de uma empresa multinacional e a mudança de marca é algo natural para nossa equipe, clientes e sociedade. Ao longo de 2022 implementamos as transformações necessárias para tornar o negócio mais competitivo, digital e voltado para o cliente. combinação única de capacidade de investimento, tecnologia e talento humano que nos permitirá crescer com alto nível de excelência e qualidade”, afirma Octavio Fernandes, CEO da ABAI no Brasil.

Novos serviços desenvolvidos

Entre as principais novidades, a ABAI irá ajudar os clientes a acelerar seus resultados com eficiência, inovação e flexibilidade.

Vários serviços serão adicionados aos já existentes, tais como: assistência humana digital, gerenciamento de melhoria de processos (BPM), Process Mining, Big Data, Social Robotics e CX Analytics. Além desses serviços, o grupo espanhol pretende investir em pessoas, treinamento, qualidade, marketing e tecnologia.

Mercado em expansão

De acordo com um estudo global sobre Contact Center e BPO (Business Process Outsourcing, ou “Business Process Outsourcing”) realizado pela GoContact, que foi acompanhado por empresas sediadas na Europa, América do Norte e América do Sul, incluindo o Brasil, mostram uma visão precisa e completa da mudança de cenário para BPO após a pandemia. Das empresas pesquisadas, a América do Norte lidera com 39% de participação nas operações de contact center, seguida de perto pela América do Sul (37%) e Europa (23%).

Com dados coletados entre fevereiro e março de 2022, o estudo confirma que contact centers e BPOs tiveram um papel importante no setor de serviços, sendo que 63% dos serviços prestados por BPOs são para o setor bancário e financeiro. Além disso, o crescimento dos negócios digitais fez com que os contact centers e os BPOs assumissem um papel de liderança no fornecimento de soluções para clientes corporativos.

Esta pesquisa também mostrou que os principais serviços oferecidos pelos BPOs na América do Sul são: back office (com 49%), vendas (com 48%) e atendimento ao cliente, com 41%. Quando se trata de crescimento, 58% dos entrevistados (executivos e líderes com títulos de CEO, diretor ou gerente geral) acreditam que o crescimento em 2023 será alcançado de forma orgânica.

“Esses dados otimistas mostram que nossa decisão de entrar no mercado brasileiro foi assertiva. Iniciamos 2023 com força total e um propósito claro: anunciar a chegada da ABAI ao Brasil e trazer ao mercado uma oferta inovadora, digital e com foco no cliente”, finaliza Octavio.

Sobre a Abai

A Abai é uma multinacional espanhola de terceirização de processos de negócios (BPO) que promove a transformação digital em organizações públicas e privadas. A empresa, que está há 30 anos no mercado, iniciou seu plano de expansão internacional em 2020 e, atualmente, possui 12 centros de serviços na Espanha, Colômbia, Portugal, Peru e Brasil. A Abai conta com mais de 9.000 colaboradores que gerenciam 120 milhões de interações por ano em 10 idiomas diferentes.