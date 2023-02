CNA prevê aumento de 2,5% do PIB do Agronegócio no Brasil

De acordo com projeções da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o PIB do agronegócio deve terminar 2023 com alta de 2,5% em relação a 2022. Segundo balanço do último ano e perspectivas para 2023 da CNA, o Governo Federal deve centralizar o pilar da infraestrutura logística no “Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)”. O assunto é um dos temas que será tratado na 27a edição da Intermodal South America, evento de logística, intralogística, transporte de cargas e comércio exterior que traz o panorama de mercado e explora nichos setorizados. No novo PAC, o conjunto de medidas incentiva o investimento privado, e estimula o aumento do investimento público em infraestrutura, além de pleitear a remoção dos obstáculos burocráticos, administrativos, normativos, jurídicos e legislativos.

O agronegócio fechou 2022 com exportações recordes de US$ 159,1 bilhões, crescimento de 32% em relação ao ano anterior, segundo dados oficiais compilados pela CNA, no Boletim de Comércio Exterior do Agronegócio. As projeções da confederação indicam que os investimentos, privados e/ou públicos compreendam os eixos de logística (incluindo rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias); energia (com geração e transmissão de petróleo e gás); e o eixo urbano (contemplando habitação, saneamento e mobilidade urbana).

Fertilizantes

Elemento estrutural da cadeia agrícola, os fertilizantes têm grande impacto na composição do custo final das commodities. O Brasil ocupa o quarto lugar no ranking de consumidores globais de fertilizantes, sendo responsável pela aquisição de 8% da produção mundial. Cerca de 80% dos adubos consumidos pelos brasileiros são de origem estrangeira e chegam via marítima, vindos de países produtores, como Rússia, Canadá, Bielorrússia, China, Israel, Marrocos, Argélia, Egito, Alemanha e Estados Unidos.

Para atender a alta demanda, soluções logísticas cada vez mais modernas são colocadas em prática para dar vazão à demanda na importação e exportação. No último mês, por exemplo, 73.310 toneladas de sulfato de amônio foram desembarcadas no Porto de Paranaguá (PR), em uma operação da China para o Brasil que marcou a atracação do mega graneleiro responsável pelo transporte, o RED MARLIN. De acordo com o diretor de operações da Portos do Paraná, Luiz Teixeira da Silva Júnior, o porto do Paraná é a principal porta de entrada dos fertilizantes brasileiros. Em 2022, cerca de 10 milhões de toneladas foram importadas pelos terminais de Paranaguá e Antonina. “Estamos recebendo navios maiores e mais carregados graças aos recentes investimentos na infraestrutura marítima”, disse Júnior. “Obras como a derrocagem das pedras da Palangana e a dragagem de manutenção permanente propiciaram ganhos operacionais para os terminais, com aumento da profundidade”, comentou.

Os fertilizantes são produzidos e enviados durante todo o ano para atender às necessidades dos agricultores em todo o mundo. A jornada dos fertilizantes, desde a produção até a aplicação na fazenda, requer vários modos de transporte. Por este motivo é extremamente relevante discutir o tema que tange o agronegócio, e a logística de produtos químicos, na Intermodal South America, encontro dos setores de logística, intralogística, transporte de cargas e comércio exterior da América Latina.

Também com foco na logística de fertilizantes, o Grupo Cesari é outro dos grandes players da logística do setor agrícola. Segundo o Chief Financial Officer (CFO) do grupo, Alexandre Rosaneli, o cenário mais conturbado e volátil da economia local demandou um replanejamento da atuação do Grupo Cesari.

O Grupo Cesari é uma das 500 marcas expositoras presentes na Intermodal South America, assim como o Porto de Paranaguá. “Na Intermodal, queremos compartilhar os avanços que tivemos na verticalização em infraestrutura e inteligência logística, com as novas empresas portuárias atuando em Santos e em Barcarena, além de uma mostra dos benefícios de uma solução integrada Ship to Door para nossos clientes importadores. Apresentaremos, ainda, soluções de movimentação de carga líquida química e perigosa, que nos fez apostar na otimização logística, na redução de custos e na mitigação de riscos”, afirmou o CFO do Grupo Cesari.

Intermodal

Ponto de encontro para as principais e mais importantes empresas globais ligadas à dinâmica de supply chain, a Intermodal South America realiza sua 27a edição, no São Paulo Expo, entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março. Além da feira com mais de 500 marcas confirmadas nacionais e internacionais, o visitante encontrará diversas atrações como o Interlog Summit, composto pela Conferência Nacional de Logística (CNL), com curadoria da Abralog (Associação Brasileira de Logística) e o primeiro Congresso Intermodal South America. No primeiro dia do Congresso Intermodal, a programação de painéis joga luz sobre as novas fronteiras para o escoamento dos granéis agrícolas e os impactos nas cadeias logísticas.

Segundo explica o o diretor do portfólio de Infraestrutura da Informa Markets Brasil, promotora e organizadora da Intermodal South America, Hermano Pinto Jr., cada modal está representado e todos os players também estarão no evento: operadores logísticos, companhias marítimas, aéreas e do modal rodoviário, equipamentos de movimentação de carga e soluções de tecnologia para gestão logística em portos, aeroportos e centros de distribuição, logtechs, entre muitas outras empresas. A feira terá, por exemplo, a participação de mais de trinta portos brasileiros e internacionais, de países como Alemanha, Bélgica, Espanha, Estados Unidos e Portugal, além dos terminais portuários reconhecidos e de empresas de movimentação de cargas/equipamentos, apoio marítimo, de serviços e de tecnologia portuária.

Mais informações sobre visitação e acesso ao Interlog Summit da 27° edição da Intermodal é gratuita estão disponíveis no site da evento.