Calendário do comércio em 2023: 3 dicas para atrair consumidores

* Por: DINO - 13 de fevereiro de 2023.

Para encontrar oportunidades e criar campanhas que possam aumentar a lucratividade, solidificar o posicionamento da marca e melhorar a interação com os clientes, é essencial que empresas montem um calendário focado nas principais datas comemorativas que ofereçam gatilhos para um boost nas vendas. Só em 2023, serão nove feriados nacionais, muitos deles representando oportunidades óbvias para o comércio.

O primeiro deles sendo o tão esperado Carnaval, que, segundo estimativas da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), deve gerar uma movimentação R$ 8,1 bilhões no país neste ano – representando um aumento de 26,9%, em relação ao ano passado. Mas, além dos feriados, é preciso considerar também outras datas que trazem boas oportunidades para os negócios.

Caio Borges, Diretor de Vendas na América Latina da Infobip, plataforma global de comunicação omnichannel na nuvem, lembra que o mercado está cada vez mais competitivo. E quanto mais vantagens comerciais uma empresa conquistar, maiores são as chances dela alcançar uma posição de maior destaque, tanto com seu público quanto em relação a seus concorrentes.

Entre as principais datas que não podem faltar no calendário comercial de 2023 estão:

Carnaval (21/02) Páscoa (09/04) Dia das Mães (14/05) Dia dos Namorados (12/06) Dia dos Pais (13/08) Dia do Cliente (15/09) Dia das Crianças (12/10) Black Friday (24/11) Cyber Monday (27/11) Natal (25/12)

Existem também datas comemorativas especiais de cada nicho, como, por exemplo, o Dia do Hambúrguer (28/05), o Dia Mundial do Rock (13/07) ou o Dia Nacional do Futebol (19/07). Além disso, aniversários de marcas ou datas locais também devem ser consideradas.

“Entre as vantagens de se ter um calendário comercial bem planejado, podemos citar mais controle sobre suas estratégias, melhor análise dos resultados e também um auxílio para o marketing, trazendo diretrizes que podem ser úteis para que a equipe consiga definir meios criativos para falar com o público”, lista Borges.

Além disso, ele também compartilha as três principais dicas para aproveitar melhor o calendário de datas:

Estabelecer uma comunicação coerente com o cliente

Campanhas sazonais também podem servir como uma estratégia de vendas de longo prazo. Por este motivo, pode ser consideravelmente mais valioso estabelecer o posicionamento da marca, promover a conexão com o público e, posteriormente, atrair e manter os consumidores do que vender acima da média em um único dia.

Pensando a longo prazo, o melhor caminho é criar campanhas que façam sentido no contexto e com foco no público-alvo.

Escolher os canais de comunicação certos



Para estabelecer uma comunicação assertiva, é importante entender como se comporta o consumidor alvo. Um dos pontos mais importantes é a escolha dos canais de comunicação certos entre os vários disponíveis, como telefone, SMS, WhatsApp, e-mail, Instagram, Twitter, Facebook, chat, entre outros.

Ainda que não seja preciso disponibilizar atendimento em todos eles, o ideal é identificar os canais preferidos do público e utilizar os mais relevantes para a estratégia. E aqui vai uma dica do especialista: “uma pesquisa da Infobip revelou recentemente que o e-mail ainda é a forma favorita na comunicação com clientes – em 2022, as interações com clientes por e-mail aumentaram 155% em relação ao ano anterior”, diz Caio.

Oferecer vantagens concretas



Assim como oferecer um desconto sem criar um relacionamento com o público não é um bom plano a longo prazo, promover uma campanha revolucionária para o Dia das Mães, por exemplo, sem fornecer algo tangível não tornará os esforços efetivos.

É sempre importante considerar o que vai trazer destaque perante a concorrência: descontos, brindes e outros incentivos são apenas alguns exemplos.

“O objetivo final de organizar um calendário é que as datas comemorativas tragam benefícios para o e-commerce além do aumento das vendas. Elas também são uma oportunidade fantástica de promover sua empresa, atrair e fidelizar clientes”, finaliza o Diretor de Vendas da Infobip na América Latina.