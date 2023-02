Empresas firmam parceria e entregam módulo de 575 W

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 13 de fevereiro de 2023.

A Empalux, empresa com 30 anos de experiência na indústria de LED, anunciou que a Sunova Solar – empresa multinacional fornecedora de soluções de sistemas integrados com foco em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) e fabricação de produtos solares distribuídos globalmente e no desenvolvimento de usinas fotovoltaicas – está realizando a produção do seu módulo monofacial de 575 W. O produto será lançado no mês de fevereiro deste ano.

De acordo com a Empalux, a empresa está buscando um painel com menor potência pois, até o momento, ela atuava somente com módulos com potências acima de 600 W. O novo equipamento conta com 15 anos de garantia para defeitos de fabricação, onde o primeiro ano conta com uma degradação inferior a 2,5% e uma garantia linear de 84,8% de potência aos 25 anos.

Luís Zhang, especialista da Sunova Solar, conta que a parceria com a Empalux surgiu do interesse em trazer ao mercado módulos de alta tecnologia a um custo competitivo. A expectativa é distribuir pelo menos 200MW em 2023, em todo o Brasil. Além disso, a parceria aposta na divulgação de conhecimentos e boas práticas no mercado fotovoltaico, através de eventos, workshops e artigos informativos.

“Os 15 anos de garantia para defeitos de fabricação já é algo que a Empalux trabalha em todos os seus módulos desde 2020, sempre buscando trazer uma garantia um pouco maior que a média de mercado”, disse a empresa, conforme publicação do site Canal Solar.

Ainda segundo divulgado pela Empalux, o acordo visa fortalecer e garantir o alcance e capilaridade necessários para o crescimento exponencial esperado para o segmento fotovoltaico no Brasil: “Agora, a Empalux tem mais uma opção para fornecer produtos de qualidade, confiabilidade e competitividade global para cada vez mais brasileiros”.

Segundo dados da Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica), a fonte solar trouxe mais de R$ 93,7 bilhões em novos investimentos ao Brasil nos últimos dez anos. Segundo a entidade, o mercado gerou R$ 25,4 bilhões em arrecadação aos cofres públicos e mais de 540,5 mil empregos, além de evitar a emissão de 26,5 milhões de toneladas de CO2 na geração de eletricidade.

Para mais informações, basta acessar: https://www.sunova-solar.com/