Senior Globaltec e Direcional Engenharia promovem primeira edição do conecta UAU

* Por: DINO - 13 de fevereiro de 2023.

Senior Globaltec e Direcional Engenharia se uniram para ampliar o conhecimento do mercado da construção sobre novas tecnologias. No dia 14 de fevereiro, às 15h, o Conecta UAU apresentará os principais benefícios que as construtoras têm ao contratar o ConstruFin, tecnologia que interpreta em tempo real os arquivos complexos obtidos no Portal da Construtora da Caixa Econômica Federal em relatórios personalizados.

O evento será realizado na sede da Direcional Engenharia, em Belo Horizonte, com transmissão ao vivo e online. Contará com a participação de Fernando Machado, product manager da Senior Globaltec, Cintia Tertuliano, head of product da Senior Globaltec e Letícia Gebosky, especialista em finanças da Direcional Engenharia.

Durante o evento, os participantes poderão conhecer de perto como o ConstruFin pode ajudar a agilizar a tomada de decisão, tudo isso de forma prática e objetiva. Além disso, haverá uma sessão de perguntas e respostas, onde será possível esclarecer dúvidas e entender ainda mais sobre o processo de utilização.

A tecnologia foi desenvolvida em conjunto com a Direcional Engenharia, cliente da Senior Globaltec há 15 anos e atualmente considerada a maior construtora do país em volume de obras, segundo o ranking INTEC Brasil. De acordo com Cintia Tertuliano, a inovação cria novas oportunidades de mercado para as construtoras. “Nosso objetivo é impactar o mercado da construção com uma solução especialista”, apresenta.

O evento é uma oportunidade para que as construtoras conheçam a nova tecnologia e compreendam como ela pode ajudá-las a tornar o processo de financiamento imobiliário mais eficiente. As inscrições podem ser feitas online e são limitadas.