Empreendedorismo veicular ganha força entre franquias

* Por: DINO - 14 de fevereiro de 2023.

Apesar da baixa no setor das montadoras de veículos no Brasil, que perdeu muitas de suas principais fabricantes nos últimos anos, outros campos do setor automotivo estão se tornando cada vez mais promissores. Segundo o AutoPapo, mais de 10 montadoras deixaram o país recentemente. Mas com a tradicional paixão do brasileiro por carros, ou a modificação de frotas, regulamentações e exigências, os serviços no setor estão ganhando cada vez mais adeptos. E com eles, as possibilidades para franquias que requerem investimentos acessíveis só aumentam.

Segundo os portais especializados em franquias, alguns serviços despontam como oportunidades valiosas para empreendedores. Limpeza veicular, especialistas em pneus, especialistas em troca de óleo e até vistoriadores e outros reguladores podem ser alternativas diferentes, porém muito lucrativas para quem quer abrir seu próprio negócio.

De acordo com Glauco Petelincar Moita, gerente comercial da empresa Ibrascan Tecnologia, empresa que oferece soluções tecnológicas para ECVs e ITLs, as próprias novidades dos órgãos administrativos já contribuem para aquecer o mercado. “Recentemente, tivemos a abertura do mercado de Minas Gerais para as vistorias terceirizadas, por exemplo. Esta liberação permite que novas empresas de vistorias veiculares (ECVs), regulamentadas pelo Detran do estado, possam atender os clientes. Um mercado antes fechado, agora é repleto de possibilidades. E tende a crescer ainda mais”.

Além disso, ferramentas de fácil utilização e preços competitivos, permitem a viabilização de negócios da área, ampliando as áreas de atuação de um novo empreendedor. “Se antes, pensar em modelos de negócios relacionados a veículos era limitado a três ou quatro nichos, agora é possível empreender fora da curva e experimentar setores com futuros promissores”, complementa Glauco.

Para quem deseja avaliar as possibilidades, o ano de 2023 será bastante significativo. O número de feiras e encontros especializados é bastante alto, com edições em múltiplos estados, levando toda a informação necessária até o empreendedor. Um dos encontros de empreendedorismo do Brasil promete ser em maio, no Expo Empreendedor, em São Paulo, seguido de várias feiras, inclusive exclusivas do setor automotivo, por todo o decorrer do segundo semestre.