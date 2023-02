Marketing sazonal também pode ser aplicado no mercado B2B

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 14 de fevereiro de 2023.

O marketing sazonal é uma estratégia que ajuda a potencializar as vendas em diversos períodos do ano, como Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados etc. Inclusive, a Black Friday também é considerada no Brasil como uma data sazonal, uma vez que as empresas B2B também são impactadas nessas épocas. As redes sociais, sem dúvidas, continuam fomentando as vendas e influenciando no comportamento do consumidor.

De acordo com um levantamento feito pelo All INN, em parceria com a Opinion Box, 87% dos consumidores já fazem suas compras online, 75% das pessoas utilizam as redes sociais para busca de produtos e 74% costumam utilizar o Instagram, o Facebook e outras redes sociais para fazerem suas compras. Além disso, a expectativa é que em 2023 as vendas online ganhem ainda mais força.

O CEO do Meetz e especialista em vendas, Juliano Dias, explica que um dos principais conceitos do marketing sazonal inclui o planejamento antecipado, bem como a preparação da estratégia feita com antecedência para maximizar o impacto da campanha.

“É importante entender o público-alvo e segmentá-lo de acordo com suas necessidades e desejos, conforme cada época ou momento-alvo”, disse o especialista, ainda destacando que é necessário criar uma mensagem de vendas atraente e criativa, para atrair a atenção do público-alvo com efetividade.

Segundo Dias, no mercado B2B, o marketing sazonal pode ser usado para promover produtos e serviços que tenham alguma relação aos eventos e épocas específicas do ano, desde que sejam relevantes para o setor de atuação da empresa.

O CEO do Meetz cita como exemplo uma empresa de tecnologia que pode promover soluções específicas de cyber security e serão ainda mais relevantes na época de férias de fim de ano, quando muitas empresas estão fechando o ano fiscal e precisam de proteção adicional contra ameaças cibernéticas

“Este é um ótimo exemplo para mostrar como é relevante o planejamento prévio, afinal, estamos falando sobre a venda de uma solução complexa que, provavelmente, tem um ciclo de negociação e fechamento mais longo, então a abordagem deve obrigatoriamente ser feita com bastante antecedência”, afirma.

Dias acredita que o “mote” da sazonalidade está vinculado a um período futuro. “Assim, lançar uma abordagem mais cedo dará a possibilidade de ter um negócio bem trabalhado, mesmo que tenha processos de decisão mais longos”, completa.

Ainda de acordo com o especialista, aproveitar as oportunidades que possam ajudar nas vendas é essencial para qualquer negócio, seja no mercado B2B ou B2C. “Independente do negócio, há sempre espaço para a criatividade, desde que o planejamento seja visto com a chave do sucesso nesse tipo de ação”, salienta Dias.