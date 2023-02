Tendências de Marketing e Consumo em 2023, marcadas pela IA

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 14 de fevereiro de 2023.

As empresas enfrentam um ano novamente marcado pela incerteza. Sua atividade será condicionada por fatores exógenos (mudança de hábitos de consumo) e endógenos (impacto da transformação tecnológica nos processos de trabalho). A explosão da inteligência artificial, na qual surgiram os modelos generativos, surge como protagonista na relação entre marcas e consumidores. Neste contexto, a que devem estar atentos os que trabalham no mundo do Marketing e Consumo? Como prever os desafios e as mudanças que estão por vir? Como o surgimento de modelos generativos de IA como o ChatGPT pode afetá-los, por exemplo?

As equipes de Consumer Engagement e Deep Digital Business da LLYC apresentam as 10 tendências que, impulsionadas pela explosão da Inteligência Artificial, influenciarão consumidores e empresas em 2023. Para preparar este relatório, foi usada uma metodologia própria para antecipar tendências, chamada de Trend Spotting. A partir daí, uma equipe multidisciplinar de especialistas seniores da LLYC selecionou as mais relevantes com base em critérios de impacto, novidade e diferenciação.

Por um lado, estão posicionadas as tendências que refletem os avanços tecnológicos: a medição e os dados com tendências como IA generativa, orquestração CX (zero party data, personalização e aplicação a jornadas), modelos de atribuição ou análise de dados em todas as instâncias da estratégia. Por outro lado, existem as tendências mais ligadas a mudanças nos hábitos de consumo, relacionadas ao controle de gastos ou ao consumo de conteúdo monetizado. Ao mesmo tempo, aparecem algumas palavras da moda, como metaverso, super apps, economia comportamental ou comércio descentralizado.

Para David González Natal, sócio e gerente global de Engagement na LLYC, quando o cenário macroeconômico é adverso, as empresas tendem a reduzir seus investimentos em marketing e comunicação. De acordo com ele, tudo indica que a solução é a inversa, pois o mundo vive uma explosão de tecnologia aplicada ao consumo. “Nesse cenário, parece fundamental analisar como o encontro entre o desenvolvimento exponencial das tecnologias e sua popularização determinam em que prestar atenção para otimizar o investimento e continuar agregando valor tanto para as empresas quanto para os consumidores”, completa.

“Neste contexto, as empresas precisam ser pragmáticas ao enfrentar seus desafios de negócio, e esse pragmatismo passa necessariamente por soluções que lhes permitem medir o impacto das suas decisões tanto a curto como a longo prazo, garantindo que seus interesses estejam alinhados com os dos seus consumidores, e que estão obtendo o retorno preciso do investimento”, afirma Ibo Sanz, diretor-sênior Global de Estratégia de Deep Digital Business da LLYC.

Estas são as 10 tendências detectadas no relatório da LLYC que marcarão o Marketing e Consumo em 2023: