Anunciados os vencedores do prestigioso concurso de fotografia da GCCA, que destaca a beleza e o papel crucial do concreto no mundo todo

15 de fevereiro de 2023.

Uma imagem impressionante de uma pista de skate nos Emirados Árabes Unidos foi nomeada Concrete in Life Photo of the Year. Ela ganhou o prêmio máximo de US$ 10 mil em uma competição mundial, que destaca o papel crucial que o concreto desempenha em nossa sociedade.



Ferdz Bedana, winner Urban Concrete Professional and overall winner, Concrete in Life Photo of Year. Location Sharjah, UAE

A foto, tirada pelo fotógrafo profissional Ferdz Bedaña, em Xarja, foi anunciada como a vencedora geral em uma transmissão ao vivo no Instagram nesta quarta-feira, 15 de fevereiro.Ela foi selecionada entre mais de 14 mil fotos enviadas por fotógrafos amadores e profissionais de todos os continentes, na competição anual organizada pela Global Cement and Concrete Association.

Thomas Guillot, executivo-chefe da GCCA, disse: “O concreto é a segunda substância mais usada na Terra, depois da água, e desempenha um papel vital na infraestrutura e na sociedade modernas. Através do trabalho da GCCA e de nossos membros, para implementar nosso Plano Net Zero 2050, estamos trabalhando duro e avançando na redução de seu impacto ambiental. Essas fotos incríveis capturam o apelo do design de concreto e o papel crucial que ele desempenha na vida moderna e nas comunidades em todos os lugares”.

Participantes do mundo inteiro enviaram fotos em quatro categorias: infraestrutura de concreto, beleza e design de concreto, concreto urbano e concreto na vida cotidiana, com cada seção dividida entre fotógrafos profissionais e amadores, geralmente com smartphones. A amplitude e a variedade de todas as candidaturas destacam a forma como o concreto sustenta a vida ao redor do planeta, desde a gigante até a pequena, bem como a graça, a beleza e o papel de suporte do material.

Os vencedores de cada uma das categorias recebem um prêmio de US$ 2,5 mil cada. Além da imagem premiada de Ferdz Bedaña, os vencedores da categoria incluem imagens de uma cachoeira e uma corrida de patins, ambas tiradas na Indonésia, um intercâmbio urbano deslumbrante na China, moinhos de arroz em Bangladesh, um prédio universitário no México, uma estação de metrô em Dubai e uma mesquita na Turquia.

Ferdz Bedaña, que tirou a foto do Concrete in Life Photo of Year em Xarja, disse: “É uma grande honra ser o vencedor geral da competição Concrete in Life 2022 e divulgar a história de como o concreto é uma grande contribuição em nossa vida. Fiquei interessado em tirar uma foto deste skatepark quando vi um garoto brincando em um design de concreto substancialmente artístico”.

Chris George, diretor de conteúdo da Digital Camera World, e um dos juízes da competição, comentou sobre a foto vencedora: “Esta foi uma captura incrível, que mostra perfeitamente a energia do skate contra a forma orgânica da estrutura feita pelo homem”.

O juiz, escritor freelance e fotógrafo Norman Miller acrescentou: “É uma grande habilidade capturar pessoas em movimento rápido e, ao mesmo tempo, mostrar domínio do enquadramento e controle da iluminação”.

Thomas Guillot, executivo-chefe da GCCA, afirmou: “Parabéns a Ferdz Bedaña e a todos os vencedores de nossas categorias. Confira nosso site para ver todas as candidaturas pré-selecionadas, que foram excelentes”.

A GCCA e suas empresas associadas, que respondem por 80% da capacidade mundial de produção de cimento fora da China, bem como os principais fabricantes chineses, estão empenhadas em reduzir e eliminar as emissões de CO2 por meio da implementação do Concrete FuturePlano Net Zero 2050 –, a primeira indústria de trabalho pesado a estabelecer um plano tão detalhado.

