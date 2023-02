Em fevereiro, comece sua jornada no Street Fighter™: Duel com os adorados lutadores

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 15 de fevereiro de 2023.

De acordo com a editora de jogos A PLUS Japan, o pré-registro começou na App Store e no Google Play no dia 31 de janeiro.O jogo está disponível em inglês, francês, alemão, espanhol e português. Jogadores na maior parte da Europa, América Latina, Oriente Médio e América do Norte podem agora fazer o pré-registro através do site oficial.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230203005213/pt/

Photo: A PLUS JAPAN INC.

O jogo tem uma lista maior de lutadores e oferece uma mecânica de jogo para melhorá-los. Nesse jogo, todos têm a chance de usar seu lutador favorito e desenvolvê-lo ao máximo até o topo. Com esse exclusivo sistema dos personagens, você sentirá uma sensação de realização cada vez que os lutadores mudarem de nível.

O Street Fighter™: Duel apresenta novamente os icônicos cenários da franquia, como o campo de aviação, o balneário, a cena noturna, etc. Além disso, o jogo otimizou os efeitos visuais para celulares e tornou os cenários mais realistas e vívidos.

O gameplay foi otimizado para as plataformas online com a adição de modos de jogar, como treinamento de personagem e arena. No que diz respeitoàmecânica, combos e habilidades EX-Moves também foram adicionados para tornar o jogo mais divertido para todos.

Essas novas características darão uma experiência de combate única aos jogadores na versão oficial que será lançada em fevereiro.

Link para o pré-registro:



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sfdapj.eu



https://itunes.apple.com/jp/app/id6444200827

©CAPCOM CO., LTD. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Sobre a editora de jogos:

Sobre a A PLUS JAPAN INC.

A A PLUS JAPAN INC. se concentra no desenvolvimento e publicação de jogos para dispositivos móveis baseados no anime japonês. Eles têm uma sólida parceria de longo prazo com várias criações de anime e canais de transmissão/distribuição. Sob a missão de “compartilhar alegria com o mundo”, eles continuam levando jogos emocionantes derivados do anime para jogadores do mundo inteiro.

Comunidade:

Twitter: https://twitter.com/sfduelgame



Facebook: https://www.facebook.com/Street-Fighter-Duel-100523756210620/



Discord: https://discord.com/invite/xVHGbBn7

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230203005213/pt/

Contato:

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE