Mary Kay Inspira Próxima Geração de Líderes Femininas de STEAM na Cúpula da Juventude

* Por: DINO - 15 de fevereiro de 2023.

Mary Kay Inc., defensora mundial da capacitação e educação feminina, recebeu recentemente um grupo de 25 jovens da Rede de Preparação de Jovens Mulheres (YWPN) do Distrito Escolar Independente de Dallas / Escola de Liderança de Jovens Mulheres Irma Lerma Rangel para uma exploração educacional e inspiradora das mulheres em STEAM. Os eventos culminaram n comemoração do Dia Internacional das Mulheres e Jovens Mulheres na Ciência em 11 de fevereiro.

Mary Kay Inc. welcomed students from the Irma Lerma Rangel Young Women’s Leadership School to R3 for a STEAM themed summit exploring being a woman in STEAM. (Photo: Mary Kay Inc.)

As estudantes de ensino médio passaram o dia no Centro de P&D / Fabricação Richard R. Rogers (R3) da Mary Kay em Lewisville, TX, onde visitaram as instalações de última geração e aprenderam sobre os diferentes aspectos dos processos de fabricação referentes a STEAM em uma empresa de beleza complexa e internacional. Após o passeio, as estudantes ouviram um grupo de especialistas do sexo feminino em seus respectivos campos de STEAM. O grupo foi composto por especialistas em áreas como Inovação Ascendente, Formulação de Produtos, Tecnologia da Informação, Pesquisa de Produtos, Planejamento de Portfólio, e Estratégia e Desenvolvimento de Processos. À tarde, as estudantes participaram de um almoço de mentoria, onde tiveram a oportunidade de discutir diferentes planos de carreira para mulheres em STEAM, aspirações pessoais e profissionais, e como podemos incentivar, preparar e apoiar jovens mulheres que seguem carreiras em áreas de STEAM.

“A Mary Kay está comprometida em capacitar e inspirar a próxima geração de mulheres a perseguir suas paixões, pois o futuro é STEAM”, disse a Dra. Lucy Gildea, Diretora de Inovação, Produto e Ciência na Mary Kay. “As mulheres estão sub-representadas na força de trabalho de STEAM, mas podemos reduzir esta lacuna, ao oferecer oportunidades cruciais de aprendizagem precoce e exposição para jovens mulheres buscarem e explorarem carreiras de STEAM de interesse.”

A Rede de Preparação de Jovens Mulheres é uma agência sem fins lucrativos que faz parceria com distritos escolares públicos em todo o estado do Texas para operar a maior rede de escolas preparatórias para faculdades públicas destinadas a jovens mulheres do país. As escolas da YWPN estão localizadas em bairros urbanos em dificuldades e têm um histórico comprovado de desempenho acadêmico, pós-graduação no ensino médio e taxas de aceitação na faculdade. A YWPN formou a primeira parceria público / privada com o Distrito Escolar Independente de Dallas, abrindo a Escola de Liderança de Jovens Mulheres Irma Lerma Rangel em 2004.

“Estamos empolgadas por nossas jovens participarem de um dia repleto de conexões significativas para mulheres em STEAM e agradecemos a Mary Kay por esta oportunidade”, disse Lynn McBee, Diretora Executiva da Rede de Preparação de Jovens Mulheres. “Estas futuras líderes são jovens brilhantes e talentosas. Ter exposição a outras mulheres de sucesso nos campos de STEAM e ver o impacto que podem causar proporciona a elas uma motivação extra para chegar mais longe, conquistar mais e, com sorte, um dia, transformar o mundo através de STEAM.”

A Mary Kay comemora e incentiva jovens mulheres que estão assumindo o controle de seu futuro através de liderança, inovação e determinação para se destacarem nos campos de STEAM. As mulheres representam apenas 28% da força de trabalho em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. [1] Ao oferecer suporte contínuo a jovens mulheres nos campos de STEAM, a empresa continua a missão da Mary Kay, que é melhorar a vida das mulheres em todos os lugares.

Sobre a Mary Kay Inc.

Como uma das rompedoras de barreiras em sua origem, Mary Kay Ash fundou sua empresa de beleza dos sonhos em 1963 com uma meta: enriquecer a vida das mulheres. Este sonho floresceu em uma empresa multibilionária com milhões de membros independentes da força de vendas em mais de 35 países. Como uma empresa de desenvolvimento de empreendedorismo, a Mary Kay está comprometida em capacitar as mulheres em sua jornada através da educação, orientação, advocacia, networking e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e fabricar produtos de ponta para a pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias. A Mary Kay acredita em enriquecer a vida hoje para um amanhã sustentável, fazendo parcerias com organizações de todo o mundo com foco na promoção da excelência empresarial, no apoioàpesquisa do câncer, no avanço da igualdade de gênero, na proteção de sobreviventes de abuso doméstico, no embelezamento de nossas comunidades e no incentivo às crianças a seguirem seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com, encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn, ou siga-nos no Twitter.

