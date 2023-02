Mavenir lança oferta Open RAN Intelligent Controller (O-RIC) que permite diferenciação de serviço e otimização de recursos de rede

Compartilhe Facebook

15 de fevereiro de 2023.

A Mavenir, provedora de software de rede que está formando o futuro das redes com soluções nativas de nuvem executadas em qualquer nuvem, anunciou hoje a disponibilidade de sua aliança O-RAN Radio Access Network Intelligent Controller (RIC), uma oferta de inteligência de rede de próxima geração para Open RAN. O O-RIC da Mavenir permite a criação de serviços diferenciados através de APIs abertas, que permitem sintonia inteligente de rede de ponta a ponta em loop fechado para otimizar o desempenho da rede, aumentar a eficiência de custos e maximizar a experiência do usuário. O O-RIC da Mavenir oferece Network Intelligence as a Service (NIaaS), que fornece informações profundas e refinadas sobre a rede e permite a criação de soluções com inteligência avançada de última geração. As redes Open RAN também podem agora gerar novos fluxos de receita de classe de serviço, reagindo de modo adaptativo quase em tempo real a mudanças dinâmicas na rede, no tráfego e em padrões de carga. O O-RIC da Mavenir está atualmente sendo implantado com dois Provedores de Serviços de Comunicações (Communications Service Providers – CSPs) de primeiro nível.

As redes RAN tradicionais atualmente usam modelos de Rede Auto-Organizável (Self-Organizing Network – SON) de área ampla para exercitar a Gestão de Recursos de Rádio (Radio Resource Management – RRM) e decisões de otimização de gerenciamento de configuração em um nível por célula. Elas contam com um loop de controle único, aproveitam os principais indicadores de desempenho (KPIs) e análises para tais decisões de controle em granularidades não em tempo real (não RT).

O O-RIC da Mavenir supera as capacidades de SON com dois loops de controle:

O-RIC não RT – Normalmente implantado em uma nuvem centralizada, cria algoritmos avançados de aprendizagem automática (ML) com uso de dados de RAN a longo prazo, a fim de definir políticas dinâmicas e adaptáveis para controlar e otimizar o desempenho da rede e as decisões de gerenciamento de configuração. O O-RIC não RT também pode ser utilizado em redes legadas existentes, ao acrescentar outro nível de desempenho mediante ML para controle de políticas.

O-RIC em tempo quase real (Near-RT) – Implantado na borda ou em direçãoàborda, usa um loop de controle de baixa latência que otimiza a atividade de RAN, tanto no nível de célula como no nível de equipamento de usuário (UE) individual, hospedando Inteligência Artificial (AI) treinada e aplicativos de ML para inferir e controlar elementos Open RAN Near-RT. O O-RIC em tempo quase real otimiza de modo inteligente o processamento de chamadas no nível de controle do UE e as decisões de transferência de dados do plano do usuário. Este nível de granularidade não está disponível em SON.

O O-RIC da Mavenir é uma ferramenta de resultados de negócios que permite decisões baseadas em intenção, ao definir alvos de desempenho granulares, no nível de célula ou mesmo de UE individual, para gerar resultados de negócios, como a geração de receita adicional (permitindo um SLA que gera um serviço premium), a redução do custo da rede através da otimização de recursos (economia de energia, eficiência espectral, etc.) ou a melhoria da experiência do usuário final (ao aprimorar a taxa de transferência, reduzindo a latência e as quedas de conexão e expandindo a cobertura). A estrutura de assinatura NIaaS do RIC da Mavenir alcança esta meta ao oferecer inteligência preditiva refinada e análises avançadas sobre a RAN para aplicativos de terceiros (rApps e xApps), integrados ao O-RIC da Mavenir, a fim de otimizar o desempenho da rede.

O O-RIC da Mavenir muda o controle do ecossistema do fornecedor para o operador, ao fornecer uma estrutura de Open API que permite a implementação de rApps e xApps com base em padrões para diferentes resultados de negócios, como economia de energia, direcionamento de tráfego, otimização MIMO massiva, melhorias na eficiência espectral e garantia de segmento RAN. As soluções proprietárias de acesso por rádio limitam a escolha ao que seu fornecedor tem a oferecer e abrem a rede para otimização refinada por usuário com base em dados. Com o O-RIC da Mavenir, os aplicativos podem ser desenvolvidos por uma equipe interna ou adquiridos em uma “loja de aplicativos” de qualquer terceiro compatível com Open RAN.

“Agregar valor comercial real a redes Open RAN de próxima geração requer profundo conhecimento no domínio de telecomunicações e uma abordagem disruptiva para inteligência de rede”, disse Brandon Larson, vice-presidente sênior e diretor geral da Unidade de Negócios de Nultimídia na Mavenir. “Como pioneira em soluções nativas de nuvem em grande escala, a Mavenir vem liderando o caminho com soluções Open vRAN premiadas, em níveis com algoritmos e aplicativos O-RIC IA e ML, que criam resultados de negócios personalizáveis pelo operador com base em objetivos de destino, para solucionar problemas de negócios exclusivos e devolver o controle da rede ao CSP.”

O O-RIC da Mavenir oferece benefícios incomparáveis em termos de (i) desempenho de rede, (ii) experiência do usuário, (iii) TCO reduzido, (iv) implantações nativas de nuvem simplificadas, (v) novas fontes de receita, etc.

Sobre a Mavenir:

A Mavenir está formando o futuro das redes e sendo pioneira em tecnologia avançada, com foco na visão de uma única rede automatizada baseada em software executado em qualquer nuvem. Como único provedor de software de rede nativo da nuvem de ponta a ponta do setor, a Mavenir visa transformar a forma como o mundo se conecta, acelerando a transformação da rede de software a mais de 250 provedores de serviços de comunicação e empresas em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes internacionais. www.mavenir.com

