No MWC 2023, a GIGABYTE irá apresentar soluções de computação de borda 5G e computação ecológica, ao revelar novas visões do “Poder da Computação”

* Por: DINO - 15 de fevereiro de 2023.

A GIGABYTE, líder em inovação de hardware de computadores e soluções de servidores, está expondo as linhas de servidores da próxima geração no MWC 2023 (estande #5F60, pavilhão 5). Esta é a primeira vez que a GIGABYTE coapresenta com sua mais recente subsidiária, Giga Computing, especializada em soluções corporativas. Juntas, irão revelar as mais recentes soluções de TI para computação de borda, computação ecológica, IA, centrais de dados de HPC e implantação de nuvem corporativa, para demonstrar o panorama do “Poder da Computação” e como está remodelando as perspectivas do setor a nível mundial.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia.

No MWC 2023, a GIGABYTE irá apresentar soluções de computação de borda 5G e computação ecológica, ao revelar novas visões do “Poder da Computação” (Photo: Business Wire)

Entre 27 de fevereiroe 2 de marçono MWC, a GIGABYTE irá apresentar a nova série de servidores visando causar impacto em HPC, desenvolvimento de IA e computação em nuvem. Com sua experiência de longa data, as soluções de servidores da GIGABYTE foram amplamente adotadas em setores como instituições acadêmicas, centros aeroespaciais, serviços em nuvem pública, empresas de semicondutores e estúdios de animação, a fim de liberar todo o potencial de avanços em inovação.

Centrais de Dados Perimetrais Aceleram Crescimento do Ecossistema 5G

Durante o MWC, a GIGABYTE irá revelar a mais recente série de servidores de computação de borda. Estes servidores perimetrais podem processar dados com velocidade de transmissão excepcional e desempenho de computação usando menos energia. O design do chassi de profundidade curta permite que os servidores se encaixem em espaços limitados perto das fontes de dados. Eles desempenham papéis essenciais no suporte a uma grande quantidade de dispositivos de IoT em tempo real.

Com cobertura crescente de rede 5G, fabricação inteligente, tecnologia automotiva e cidades inteligentes estão impulsionando uma enorme demanda de centrais de dados de ponta. As soluções completas de servidores perimetrais da GIGABYTE visam capacitar empresas e institutos a liberar as infinitas oportunidades de negócios relacionadas ao 5G.

As soluções de computação ecológica da GIGABYTE aumentam o desempenho das centrais de dados com menor pegada de carbono

A crescente demanda de eletricidade das centrais de dados vem sendo um grande desafio para alcançar os alvos de zero emissão líquida. Os aumentos no preço da eletricidade e as condições meteorológicas extremas tornam as soluções de refrigeração das centrais de dados uma demanda crucial na estratégia de TI.

A GIGABYTE está apresentando a solução de refrigeração por imersão e servidores compatíveis em MWC. A solução foi adotada por uma fundição de IC para melhorar a emissão de carbono e a dissipação de calor de sua central de dados de HPC. Sua eficácia do uso de energia (Power Usage Effectiveness – PUE) foi reduzida significativamente a menos de 1,08 e o desempenho dos processadores de HPC aumentou em mais de 10%, o que estabeleceu um exemplo admirável de central de dados ecológica.

A GIGABYTE definiu altos padrões de tecnologia de computação ecológica em linhas gerais de produtos de servidores. Eles eram conhecidos pelos designs superiores de dissipação de calor e excelente desempenho, mesmo sob pesadas cargas de trabalho de computação. Vários institutos como universidades e empresas de telecomunicações cooperaram com a GIGABYTE para construir suas próprias centrais de dados ecológicas e obtiveram maior inovação com menor pegada de carbono.

Neste próximo MWC, a GIGABYTE está dando as boas-vindas aos participantes para explorar uma visão mais inteligente e sustentável através do “Poder da Computação“. Os destaques do estande serão inovações tecnológicas de computação de borda, computação ecológica, IA, centrais de dados de HPC e nuvem corporativa, e como conectam possibilidades infinitas para um futuro melhor.

Sobre a GIGABYTE

A GIGABYTE é uma líder visionária de engenharia no mundo da tecnologia que usa sua experiência em hardware, inovações patenteadas e liderança no setor para criar, inspirar e avançar. Reconhecida por mais de 30 anos de excelência premiada em placas mãe e placas gráficas, a GIGABYTE é uma pedra angular na comunidade de HPC, fornecendo às empresas experiência em servidores e centrais de dados para acelerar seu sucesso. Na vanguarda da tecnologia em evolução, a GIGABYTE se dedica a inventar soluções inteligentes que permitem a digitalização da bordaànuvem e possibilitam que os clientes captem, analisem e transformem informações digitais em dados econômicos, que possam beneficiar a humanidade e “Atualizar Sua Vida”.

Contato:

Mídia: Michael Pao [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE