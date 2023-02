Por que não usar soda cáustica no desentupimento de canos?

* Por: DINO - 15 de fevereiro de 2023.

Quando se fala em acidentes domésticos por intoxicação, a primeira palavra que vem à mente de muitas pessoas é “criança”. Afinal, ocorreram 1.616 óbitos de pessoas de 0 a 14 anos de idade por conta desses incidentes no Brasil apenas entre 2020 e 2021, sendo 792 óbitos em 2020 e 824 em 2022, segundo dados do Ministério da Saúde registrados pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade Infantil, que integra o DataSUS.

Apesar disso, apenas o Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (SP) atende 8 mil casos de pessoas de diversas faixas etárias por ano na capital. Em média, são 650 atendimentos por mês e 20 por dia. As intoxicações ocorrem por conta do contato de determinadas substâncias com a pele, assim como resultado da inalação ou ingestão de produtos de limpeza, inseticidas e soda cáustica.

A intoxicação pode levar a asfixia, convulsões, diarreia, irritação nos olhos, garganta e nariz, além de salivação abundante, tontura, sonolência e vômito. Por conta disso, os órgãos de saúde alertam que é preciso recorrer ao atendimento especializado com urgência e informar os profissionais de saúde qual foi o agente causador da intoxicação.

Segundo Gleison Pinheiro, diretor da “SOCORRO DESENTUPIDORA” – empresa que presta serviços de desentupidora de esgoto em São Paulo -, é comum que crianças, adultos e idosos sofram acidentes por conta de substâncias como soda cáustica, elemento presente em muitas residências e que é armazenado e utilizado de forma indevida.

“Muitas pessoas utilizam a soda cáustica para fazer o desentupimento de canos, devido ao desespero para solucionar o problema, e no final, sem a devida solução, tendem a recorrer a uma empresa desentupidora”, afirma. “É necessário cautela, pois o uso desse elemento [soda] representa graves riscos para a vida e para a saúde humana”, ressalta.

Pinheiro explica que a soda é um material corrosivo. Por conta disso, para além dos perigos para os próprios moradores, o uso desse elemento para realizar o desentupimento pode levar a diversos danos ao imóvel.

“A soda, embora não tenha força o suficiente para corroer os canos, consegue amolecer o material e danificar toda a estrutura. O morador pode até desentupir o cano, porém pode acabar amolecendo o PVC e prejudicando toda a sua estrutura”, diz ele.

O diretor da SOCORRO destaca que existem diversas práticas usadas entre as pessoas para desentupir canos de forma manual, como o uso de arame e água quente. Porém, o essencial é contar com a ajuda de uma empresa desentupidora, que pode solucionar o problema de forma profissional, oferecendo segurança para a casa e seus moradores.

“Através do serviço de hidrojateamento, o profissional realiza o devido desentupimento de esgotos da forma correta”, diz. “A partir de máquinas que liberam jatos de água de média a alta pressão, é possível limpar e desentupir o local de forma mais rápida e eficiente, o que elimina o risco do contato com elementos como a soda cáustica”, conclui.

