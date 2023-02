SYNTAGMA CAPITAL entra em negociações exclusivas para adquirir a divisão de LAN/data center (“LAN/DC”) e Telecom/Fibra (“FTTx”) da Nexans

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 15 de fevereiro de 2023.

A Syntagma Capital anunciou hoje que entrou em negociações exclusivas com a Nexans SA para adquirir sua divisão de LAN/data center (“LAN/DC”) e Telecom/Fibra (“FTTx”). A empresa projeta, fabrica e distribui soluções de conectividade inteligentes baseadas em tecnologias de fibra óptica e cobre para data centers, edifícios inteligentes e operadoras de telecomunicações. A empresa possui sede em Paris (França) e emprega 680 pessoas em seus oito locais na França, Bélgica, Alemanha, Grécia, Marrocos e China, e gerou 200 milhões de euros em receitas em mais de 100 países.

A transação proposta, que está sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento, incluindo a informação e consulta dos conselhos de empresa e outras aprovações regulatórias, deverá ser concluída até o final do primeiro semestre de 2023.

“Temos o prazer de fazer parceria com a administração para continuar expandindo os negócios. Fornecer o backbone para o gerenciamento de dados é uma perspectiva empolgante. Apesar de um mercado difícil de fusões e aquisições, continuamos encontrando oportunidades atraentes para investir nosso capital, ao mesmo tempo em que fornecemos aos vendedores soluções de desinvestimento para ‘carve-outs’ complexos em que velocidade e certeza são essenciais. Esta transação representa o nosso ‘carve-out’ mais recente e reflete a estratégia da Syntagma na hora de adquirir negócios que se beneficiarão de um novo proprietário, a fim de impulsionar a próxima área de crescimento”, disse o sócio-gerente da Syntagma, Sebastien Kiekert Le Moult.

Christopher Guérin, CEO da Nexans, declarou: “Estamos satisfeitos com o fato de nossos colegas da Telecom Systems ingressarem em uma nova casa estratégica com a Syntagma Capital para investir ainda mais e ampliar os negócios. Essa poderosa combinação vai proporcionar grandes oportunidades para funcionários e clientes. Gostaria de agradecer às equipes pelo excelente trabalho que fizeram no passado e estou confiante em seu desenvolvimento futuro.”

“A capacidade da Syntagma de gerenciar carve-outs complexos foi fundamental para nos diferenciar. O negócio oferece oportunidades significativas de crescimento nos próximos anos”, afirmou Frank Coenen, sócio da Syntagma. “Esperamos alavancar o amplo know-how técnico da empresa, sua presença internacional e seus fortes relacionamentos com clientes, para acelerar seu crescimento, tanto organicamente quanto por meio de investimentos direcionados de fusões e aquisições em áreas e geografias de produtos importantes.”

A equipe da Syntagma envolvida na transação incluiu Sebastien Kiekert Le Moult (sócio gerente), Frank Coenen (sócio), Benjamin Dahan (sócio), João Pilecco (vice-presidente sênior) e Ludovic Ruffenach (associado sênior).

A Willkie Farr & Gallagher forneceu consultoria jurídica para a Syntagma, enquanto a PwC forneceu consultoria financeira, jurídica, tributária e social. A Roland Berger forneceu suporte comercial e estratégico. Já a ERM forneceu consultoria em questões ESG e EHS.

Sobre a Syntagma Capital

A Syntagma investe em empresas que podem se beneficiar da experiência operacional prática para acelerar o crescimento e melhorar o desempenho de todas as partes interessadas. Somos verdadeiros operadores com experiência trabalhando e gerenciando empresas em escala global, alavancando nossos recursos internos para desenvolver estratégias de sucesso, executá-las para realizar todo o seu potencial e criar valor sustentável a longo prazo. A Syntagma investe e opera empresas em uma série de indústrias com foco específico nos mercados de materiais, produtos químicos, industriais e serviços empresariais, incluindo manufatura, distribuição, transporte e logística, aluguel de equipamentos, serviços de metais e outras indústrias. A Syntagma, como signatária dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI) da ONU, está comprometida com os altos padrões ESG em todos os seus investimentos e possui sede está em Bruxelas (Bélgica). Para mais informações, acesse: https://syntagmacapital.com

Sobre a Nexans

Por mais de um século, a Nexans desempenhou um papel crucial na eletrificação do planeta e está comprometida em eletrificar o futuro. Com quase 25 mil funcionários em 42 países, o Grupo está impulsionando a mudança para o novo mundo da eletrificação: um mundo mais seguro, mais sustentável, renovável, livre de carbono e acessível a todas as pessoas. Em 2021, a Nexans gerou € 6,1 bilhões em vendas padrão. O Grupo é líder na concepção e fabricação de sistemas e serviços de cabos em cinco áreas principais de atividade: Produção e Transmissão de Energia, Distribuição, Usos, Indústria e Soluções e Telecomunicações e Dados. A Nexans foi a primeiro empresa em seu setor a criar uma Fundação Corporativa para apoiar ações que promovam o acessoàenergia para populações carentes no mundo inteiro. O Grupo está empenhado em ajudar a alcançar a neutralidade de carbono até 2030.

Nexans. Eletrificar o futuro.

A Nexans está listada na bolsa de valores Euronext Paris, compartimento A.



Para mais informações, acesse www.nexans.com

A versão oficial e autorizada do comunicado é a emitida na língua original do mesmo. A tradução é apenas uma ajuda, devendo a mesma ser conferida com o texto na sua língua original, que é a única versão com validade legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230205005037/pt/

Contato:

Marie Ciparisse



Tel.: +32 (0)2 315 70 12



E-mail [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE