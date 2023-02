Setor têxtil abre exposição de valorização ao tecido e tecelagens brasileiras

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 15 de fevereiro de 2023.

Dia 4 de março, sábado, será aberta ao público a exposição Arte e Design Têxtil Brasileiro na Galeria Objectos do Olhar, no Baixo Augusta. Participam as principais tecelagens brasileiras: Abduche, Cootegal, Dahruj, Endutex, Lady, Lalitex, Lartex, Nortex, Temar, Tessere, Texion Têxtil, Tramare e Trixia Têxtil. Os apoiadores são ABIT (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção), SINDITÊXTIL (Sindicato Têxteis de São Paulo), SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), SEBRAE SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo) e Universidade Presbiteriana Mackenzie – FAU. “O objetivo é mostrar a qualidade, tecnologia e inovação dos tecidos brasileiros, principalmente para a decoração e arquitetura”, afirma Wilson Pipoli, idealizador do projeto. A mostra fica até 29 de março.

A exposição terá instalações das tecelagens, tecidos para manuseio, tendências, experiências em 3D e touch, encontros, workshops e palestras sobre o segmento têxtil.

O comprometimento socioambiental, uma das premissas da cadeia produtiva brasileira de têxteis para decoração, também marca presença através de ações estabelecidas no evento, como os selos de Certificação Carbono Zero e do Pacto Global e doação de todos os tecidos utilizados na produção das exposições para entidades sociais.

A cenografia e ambientação da 1ª edição do Arte e Design Têxtil Brasileiro são os fios condutores que levam os visitantes para uma jornada de descobertas e experimentações, onde serão criadas estruturas, elementos e instalações conceituais – desenvolvidos a partir de têxteis para decoração.

Dentre os destaques da mostra estão:

Instalação das Tecelagens com área de apresentação das empresas participantes.

Sala Vermelha com as principais tendências em cores, estampas, fios e matérias-primas.

Cozinha, espaço de informação com um varal em looping com tecidos e realidade virtual com óculos 3D, da Iteleport e Painéis touch, da Touk.

Todos os ambientes serão ornamentados com instalações e esculturas artísticas têxteis, do artista plástico Luciano Trevizan, Cadeiras do designer Tadeu Paisan, da Pluralidade Conceito e Paisagismo assinado pela Ana Cláudia Ethel, da Takurobi Jardins.

O evento promoverá encontros e workshops com temas relacionados ao universo têxtil levando especialistas de referência no mercado, onde profissionais e estudantes do setor terão contato com as atualizações do segmento e reciclagem.

Tecnologia

A tecelagem brasileira tem investido muito em pesquisa e tecnologia para aprimorar os produtos que utilizam fibras de última geração, impressão 3D e inteligência artificial para tornar os tecidos brasileiros mais duradouros e mais sustentáveis. As fábricas possuem tratamento de efluentes, água de reuso e descarte direcionado para ONGs e OSCs da região.

O grande responsável pela introdução das tendências tecnológicas no setor têxtil é o avanço da indústria 4.0 no país e todas as suas características, como o uso de sistemas integrados ciber-físicos, realidade simulada e uso de matérias-primas de última geração.

Sustentabilidade

O segmento trabalha com fibras naturais, fios reciclados à base de plantas, algodão, linho orgânico, cânhamo orgânico, fibras inovadoras e TENCEL® lyocell; lã reciclada de origem animal.

Além de empregar resíduos de alimentos, pet e reutilização de tecidos, bem como de resíduos de vegetais e frutas, como algodão, abacaxi, cana-de-açúcar e cânhamo. Terão tecidos com o selo de certificação de carbono zero do pacto global.

Mercado

A produção de artigos têxteis no Brasil alcançou 956 milhões de peças em 2021, avançando 2,3% em volumes, sobre o ano anterior. Em 2021, houve um crescimento de 3,6% na empregabilidade em relação ao ano anterior. O Brasil conta com 1,2 mil unidades produtivas de têxteis-lar com porte industrial, segundo o IEMI sobre o mercado potencial de cama, mesa e banho e decorativos em 2022.

Galeria Objectos do Olhar

Localizada na Rua Augusta, uma das ruas ícones de São Paulo, a galeria Objectos do Olhar busca ser diversa, polêmica e ao mesmo tempo sofisticada. O espaço conta com dois salões principais que juntos somam mais de 100 m² em estilo industrial. Desde a abertura em maio de 2021, realiza exposições coletivas temáticas de grandes artistas brasileiros, performances, oficinas, cursos e residências artísticas.

Serviço:

Exposição Arte e Design Têxtil Brasileiro

Local: Galeria Objectos do Olhar

Rua Augusta, 837, Baixo Augusta

De 4 a 29 de março

Terça-feira a domingo – das 11h às 20h

Informações e visitas guiadas: Whatsapp 11 99195-2220

Site: www.arteedesigntextil.com.br

Instagram: arteedesign.textil

Grátis