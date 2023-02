ABCD amplia representatividade com novas associadas SCD e SEP

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 16 de fevereiro de 2023.

A Associação Brasileira de Crédito Digital iniciou o ano ampliando sua representatividade nos segmentos de Sociedades de Crédito Direto (SCD) e de Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP). Fazem parte agora da entidade as SEPs BULLLA e Peak Invest, além da SCD Ótimo.

Primeira SEP aprovada pelo Banco Central, o BULLLA nasceu em 2017 para oferecer soluções de crédito para as classes C e D. Com mais de 345 mil cartões emitidos, três milhões de transações por ano e cerca de R$ 204 milhões em operações financeiras, seu principal produto é o BulllaEne, cartão de benefícios flexíveis que vai além da alimentação e refeição, possibilitando antecipação salarial e um limite de crédito parcelado, inclusive para negativados, além de oferecer conta para pagamentos, em um ecossistema que envolve colaboradores, RHs e empresas.

“O principal impacto direto do BULLLA é social. A chegada à ABCD reforça nosso comprometimento em ajudar de forma descomplicada e democrática as classes C e D por meio de crédito justo e transparente. E amplia nosso ecossistema de atuação a médio e longo prazos para gerar produtos cada vez mais relevantes à vida real do nosso público”, afirma o CEO e cofundador do BULLLA, Marcelo Villela. “Nosso objetivo é caminhar ao lado do setor para construir um mercado financeiro mais igualitário e transparente, acessível a todos, com foco em soluções cada vez mais tecnológicas”, completa.

A Peak Invest nasceu como uma empresa de peer to peer lending também em 2017, realizando sua primeira operação em outubro de 2018. Até 2021, a fintech atuou como Correspondente Bancário do Banco Topázio e BMP, quando obteve licença do Banco Central para operar como instituição financeira SEP. Desde que chegou ao mercado, já realizou mais de 1.570 operações e concedeu R$ 130 milhões em crédito. Atualmente, possui mais de 40 mil clientes pessoas físicas e jurídicas cadastrados.

“O modelo P2P Lending é uma excelente alternativa para investidores comuns investirem em crédito privado, ao mesmo tempo é uma nova fonte de recursos para tomadores de crédito que buscam taxas de juros mais acessíveis. Em 2023, seguimos fomentando o modelo P2P, porém, com a nossa estrutura como Instituição Financeira aliada à tecnologia, boa parte de nossos esforços serão direcionados ao desenvolvimento de soluções como plataforma de serviços financeiros. Operando no modelo LAAS, com conta de liquidação, oferecemos serviços que cobrem todo o ciclo do crédito para fintechs, marketplaces, securitizadoras, Fidcs, entre outros. Nesse cenário, fintechs como a Peak potencializam a oferta ao crédito por meio de tecnologia e custos menores de operação e intermediação”, ressalta Marcio Berger, CEO e cofundador da instituição financeira. Sobre a associação à ABCD, Berger afirma que o objetivo principal é contribuir para o crescimento sustentável do mercado de crédito digital e estar por dentro de todas as novidades do setor. “Além de buscar sinergias com os outros membros e participantes, temos o propósito de descentralizar e desburocratizar todo o ciclo de crédito”, afirma o CEO.

Em operação desde 2019, a Ótimo SDC é uma plataforma 100% online especializada em produtos e soluções de pagamento e de crédito voltados a pessoas jurídicas e aos clientes pessoas físicas decorrentes da relação com as empresas atendidas. Participante do PIX e também certificada pelo Open Finance, a Ótimo foi a oitava Sociedade de Crédito Direto autorizada a operar no país.

“As fintechs vieram não só para ficar como também estão demonstrando sua importância para o país. É um setor relevante e, por isso, em nossa avaliação, já era hora de fazer parte de uma entidade que nos apoia e representa, levando adiante demandas capazes de maturar ainda mais o segmento”, analisa Fernando Bastos de Aguiar, CEO da Ótimo SDC.

Claudia Amira, diretora-executiva da ABCD, destaca que a chegada das novas associadas fortalece a representatividade da entidade. “A associação segue em sua estratégia de expansão para potencializar ao máximo o encaminhamento de pleitos de nossos associados, contribuindo assim para o aumento da oferta de crédito e o surgimento de novos produtos e serviços capazes de atender da melhor forma possível a todos os perfis de tomadores.”